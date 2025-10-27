Macron desembarca em Salvador: confira quando e o que vai acontecer

Evento ocorrerá entre os dias 5 e 8 de novembro de 2025 na capital baiana - Foto: Laurent Blevennec/Presidência da França

O presidente da França, Emmanuel Macron, estará em Salvador para a 7ª edição do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África, a primeira a ser organizada fora do país. O festival será um convite à co-construção de futuros comuns, celebrando a força das juventudes, a energia dos territórios e o poder das narrativas compartilhadas.

Entre os dias 5 e 8 de novembro de 2025, a capital baiana se tornará o palco do evento que promoverá grandes diálogos entre a África, o Brasil e a França.

Aberto pelo presidente Macron na véspera da COP 30, o festival trará uma programação rica e diversificada. No coração do evento, o Fórum Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África – Nossos Lugares em Partilha oferece um espaço de reflexão e ação, reunindo 300 jovens e líderes da África, Europa e Brasil.

O encontro terá ainda debates sobre a cidade do futuro, inclusiva e sustentável, abordando temas como justiça territorial, inclusão social, igualdade de gênero e valorização das culturas afrodescendentes.

Além do Fórum, o Festival também contará com exposições, shows, performances, reuniões de cidadãos, palestras, oficinas de bairro, mostras de cinema e eventos gastronômicos durante 4 dias em toda a cidade.

Os outros eventos da programação, construídos em parceria com Governo Federal, Governo da Bahia, Prefeitura de Salvador, Aliança Francesa de Salvador e Institut français, oferecerão espaços e palcos para pensar, sonhar e celebrar possíveis futuros compartilhados.



Confira a programação:

DIA 1 (05/11)

17h -20h / Abertura do Festival Nosso Futuro

21h / Concerto de Senny Câmara

DIA 2 (06/11)

8h30 -11h / Fórum Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África – Nossos Lugares em Partilha | Oficinas de debates – Arquivo Público Municipal

1- “O habitat que partilhamos: construir cidades com todos”

2- “O ambiente que compartilhamos: Justiça Ambiental e Ecologia Social”

3- “Imaginando a cidade de amanhã”

11h30 – 13h / Fórum Nosso Futuro | Sessão plenária – Mesa-Redonda / Defesa pela juventude – Doca 1

Eu defendo minha cidade: novos olhares para novas cidades

14h – 18h / Sessões Plenárias – Doca 1

14h: Fórum Nosso Futuro | Manifesto pelo Direito à Cidade

14h30: Fórum Nosso Futuro | fala de Denise Ferreira da Silva

15h: Fórum Nosso Futuro | Debate participativo ” O poder em partilha: explorando a democracia “

17h: Fórum Nosso Futuro | Grande entrevista de Malcom Ferdinand com Djamila Delannon

17h / Abertura da exposição “Nego Fugido”, Nicola Lo Calzo – MAFRO

19h / Abertura da Mostra de cinema Cinemateca África – Sala Walter Silveira

19h30 / As cozinhas do extraordinário – Restaurante Zanzibar

20h30 / Abertura da exposição “O caminho da tartaruga” – Aliança Francesa de Salvador

Com a participação de Karim Bouamrane, Najat Vallaud Belkacem, Denise Ferreira da Silva, Malcom Ferdinand, Erika Hilton, Achille Mbembe, Abderrahmane Sissako, Vinni Revlon, Christiane Taubira, Georgiana Viou

DIA 3 (07/11)

9h-10h40 / Fórum Nosso Futuro | Cultura e clima: o conhecimento do território como tecnologia para o amanhã, em conjunto com C de Cultura – Doca 1

8h30 – 11h / Encontros temáticos e derivas urbanas

1-Trajeto Artes, cultura e territórios em conjunto com PIVÔ

2-Trajeto Memórias e legados em partilha

3-Troca de experiências: Saint Ouen (França) e Salvador (Bahia, Brasil)

10h / Abertura de exposição ” Oceano como método ” – Casa das Histórias

13h30 – 16h / Fórum Nosso Futuro | Oficinas de debates – Arquivo Público Municipal

1 – A rua pertence a todas e a todos: como lutar contra as desigualdades no espaço público?

2 – Empreender para emancipação: inclusão por meio do empreendedorismo das minorias, em parceria com a CUFA

3 – Cidades e mares: territórios e cidades costeiras inclusivas e duradouras

16h – 18h / Fórum Nosso Futuro | Sessões Plenárias – Doca 1

16h: Fórum Nosso Futuro | Fala do Professor Achille Mbembé

16h20 – 18h: Fórum Nosso Futuro | Dez vozes, dez projetos: descobrindo iniciativas nos 3 continentes

16h30: Emissão de rádio “A cidade cuida de nós”

17h / Abertura da exposição ” Eu sou um oceano negro ” na Casa do Benin

18h30 / Abertura da exposição “Pano da Costa”, Gombo Wax no MAFRO

19h / Noite TRACE (Ronisia) na Praça Maria Felipe

19h30 / As cozinhas do Extraordinário no Restaurante Preta Tira Chapéu

DIA 4 (08/11)

9h às 13h / Fórum Nosso Futuro | Sessões plenárias – Doca 1

9h-10h30: Emissão de rádio ao vivo “Utopias urbanas e cidades em construção”

9h-10h30: Fórum Nosso Futuro | Microconferências: Os territórios contados por quem os serve – olhares cruzados de eleitos de cidades da África, Brasil e França

11h15-11h30: Intervenção de Najat Vallaud-Belkacem: Por uma cidade justa

11h30-13h: Fórum Nosso Futuro | “Afrofeminismos: diálogo entre gerações”

14h -16h / Fórum Nosso Futuro | Sessões Plenárias – Doca 1

14h-16h: Fórum Nosso Futuro | Vozes de Líderes: Descobrindo Personalidades Inspiradoras de 3 Continentes

16h-16h20: Fórum Nosso Futuro | Fala de Erika Hilton

16h30-18h: Fórum Nosso Futuro | Mesa redonda “Dar voz: a cultura no coração da cidade”

17h / Abertura da exposição Olufemi Hinson Yovo no Museu de Arte Contemporânea da Bahia

18h / Fórum Nosso Futuro | Conclusões do Fórum

18h30 / Performance Mini-ball exhibition por Vinii Revlon no Doca 1

19h30 / As cozinhas do extraordinário – Restaurante Boia

