HOME > POLÍTICA
ELEIÇÕES 2026

Jerônimo endossa que Rui tenha lugar na chapa: "Nome justo"

Fala surge em um momento de indefinição na majoritária

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 18:01 h
Rui pode entrar na chapa encabeçada por Jerônimo em 2026.
Rui pode entrar na chapa encabeçada por Jerônimo em 2026. -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) endossou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tenha um lugar na chapa majoritária para as eleições da Bahia em 2026, durante sua participação no Encontro da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia (FETAG-BA) em Feira de Santana, nesta segunda-feira, 27.

Leia Também:

Lula 80 anos: relembre trajetória do presidente
Mulher de ministro deve ser aposta de partido para 2026
Aproximação entre Rui e Zé Cocá acende alerta na oposição

“Na política, a gente segue a regra das omeletes — não se faz omelete sem quebrar ovos. Nós não estamos padecendo, estamos sofrendo o fato de termos três bons nomes. O nome de Rui Costa é um nome justo, pela experiência dele, pela forma como ele ajuda o presidente Lula. É justo que a gente possa analisar e tomar uma decisão que una o grupo”, comentou o governador.

A fala surge em um momento de indefinição na chapa. O PT busca formar uma chapa puro-sangue composta por Rui Costa, o senador Jaques Wagner e Jerônimo. Nessa formação, o senador Angelo Coronel ficaria de fora na disputa pela reeleição.

Na semana passada, o ministro sugeriu que a definição dos candidatos para a chapa majoritária ocorra após a realização de uma pesquisa eleitoral. Com três candidatos para duas vagas ao Senado, o levantamento serviria para definir os escolhidos.

chapa majoritária eleições 2026 Jerônimo Rodrigues Rui Costa

x