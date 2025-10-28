Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Ministro da Justiça reage a governador do RJ e desmente apelo

Ricardo Lewandowski ainda sai em defesa de PEC contra facções

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

28/10/2025 - 17:54 h | Atualizada em 28/10/2025 - 18:21
Operaçãop deixou dezenas de mortos
Operaçãop deixou dezenas de mortos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 28, que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), não comunicou ao ministério sobre a operação realizada em comunidades da capital fluminense, que resultou, até o momento, em 64 mortos.

Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro
Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública

Lewandowski negou que tenha recebido qualquer pedido de ajuda do governo do Rio, e explicou que qualquer solicitação da gestão precisa ser feita com o acionamento da Garantia de Lei e Ordem (GLO), que deve partir do governador.

Leia Também:

Megaoperação contra o CV: traficantes fecham aeroporto do Rio de Janeiro
Governo Lula rebate crítica de Cláudio Castro após megaoperação
60 mortos! Megaoperação contra o Comando Vermelho segue no Rio de Janeiro
Bahia lidera geração de energia eólica e é destaque em evento nacional

"Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça, para essa operação. Nem ontem, nem hoje, nem nada. A GLO é uma operação complexa, está prevista na Constituição", iniciou.

"Um dos requisitos é que o governos locais reconheçam falência dos órgãos de segurança e transfiram as operações de segurança para o governo federal. É um procedimento complexo, que demanda uma série de requisitos", disparou o ministro.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública
Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública | Foto: Robson Alves | MJSP

Mais cedo, Cláudio Castro afirmou que tinha pedido o empréstimo de blindados, mas sua solicitação teria sido negada. Após a repercussão da fala, o governador ligou para a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), para explicar a sua posição.

PEC da Segurança

Ricardo Lewandowski ainda defendeu a PEC da Segurança Pública, apresentada no Congresso pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública cumpriu seu papel no combate ao crime organizado.

"O governo cumpriu com seu dever, apresentou uma solução sistemática, estruturante no que diz respeito a segurança pública. Nosso papel foi feito, isso está sendo debatido na Câmara, é claro que deverá ser melhorada pelos representantes dos cidadãos brasileiros. Além desse projeto mais amplo, estamos apresentando alguns projetos para atacar questões de natureza pontual", defendeu o ministro.

Entenda a operação

As forças de segurança do Rio de Janeiro realizam, nesta terça-feira, 28, uma ação contra integrantes do Comando Vermelho (CV), em comunidades do Rio de Janeiro,

Até o momento, 64 óbitos foram registrados, além de 81 prisões. A operação já é considerada pela gestão do Rio de Janeiro como a maior da história do estado.

"Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com Segurança Pública. É uma operação de defesa, um estado de defesa. É uma guerra que está passando os limites de onde o estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, deveríamos ter um apoio muito maior e, talvez até, das Forças Armadas", afirmou Cláudio Castro, governador do Rio, durante coletivo.

