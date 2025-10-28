Ministro da Justiça reage a governador do RJ e desmente apelo

Operaçãop deixou dezenas de mortos - Foto: Mauro Pimentel | AFP

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 28, que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), não comunicou ao ministério sobre a operação realizada em comunidades da capital fluminense, que resultou, até o momento, em 64 mortos.

Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública

Lewandowski negou que tenha recebido qualquer pedido de ajuda do governo do Rio, e explicou que qualquer solicitação da gestão precisa ser feita com o acionamento da Garantia de Lei e Ordem (GLO), que deve partir do governador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça, para essa operação. Nem ontem, nem hoje, nem nada. A GLO é uma operação complexa, está prevista na Constituição", iniciou.

"Um dos requisitos é que o governos locais reconheçam falência dos órgãos de segurança e transfiram as operações de segurança para o governo federal. É um procedimento complexo, que demanda uma série de requisitos", disparou o ministro.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública | Foto: Robson Alves | MJSP

Mais cedo, Cláudio Castro afirmou que tinha pedido o empréstimo de blindados, mas sua solicitação teria sido negada. Após a repercussão da fala, o governador ligou para a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), para explicar a sua posição.

PEC da Segurança

Ricardo Lewandowski ainda defendeu a PEC da Segurança Pública, apresentada no Congresso pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública cumpriu seu papel no combate ao crime organizado.

"O governo cumpriu com seu dever, apresentou uma solução sistemática, estruturante no que diz respeito a segurança pública. Nosso papel foi feito, isso está sendo debatido na Câmara, é claro que deverá ser melhorada pelos representantes dos cidadãos brasileiros. Além desse projeto mais amplo, estamos apresentando alguns projetos para atacar questões de natureza pontual", defendeu o ministro.

Entenda a operação

As forças de segurança do Rio de Janeiro realizam, nesta terça-feira, 28, uma ação contra integrantes do Comando Vermelho (CV), em comunidades do Rio de Janeiro,

Até o momento, 64 óbitos foram registrados, além de 81 prisões. A operação já é considerada pela gestão do Rio de Janeiro como a maior da história do estado.

"Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com Segurança Pública. É uma operação de defesa, um estado de defesa. É uma guerra que está passando os limites de onde o estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, deveríamos ter um apoio muito maior e, talvez até, das Forças Armadas", afirmou Cláudio Castro, governador do Rio, durante coletivo.