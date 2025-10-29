Traficante de Lauro de Freitas está entre os presos em operação no Rio

Robert da Silva de Jesus - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um dos traficantes presos na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), deflagrada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, atuava no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A informação foi apurada pela reportagem do Portal A TARDE.

A ação nos complexos do Alemão e da Penha é considerada a mais letal da história da cidade, resultando na morte de 64 pessoas, incluindo quatro policiais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver Robert da Silva de Jesus, conhecido como "Siri", entre os presos durante a operação. Ele aparece sentado ao lado de outros homens capturados pela polícia.

Robert da Silva de Jesus | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois baianos mortos

Dois dos suspeitos mortos na megaoperação eram baianos. Um deles foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele tinha envolvimento com o Comando Vermelho (CV) no bairro do Nordeste de Amaralina e já havia sido preso por tráfico de drogas. Júlio cumpria pena em regime semiaberto e é apontado como reincidente.

| Foto: Júlio Souza Silva, de 26 anos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Números da operação

81 prisões;

Recolhimento de 75 fuzis;

60 suspeitos mortos, sendo dois deles da Bahia, e um do Espírito Santo;

Quatro policiais foram mortos na operação, sendo dois policiais militares e outros dois policiais civis. Os agentes de segurança foram identificados como:

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máskara, e chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita);

Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Searafim Gonçalves, policial do Bope;

Herbert, policial do Bope.

Além disso, três inocentes foram feridos: um morador de rua, uma mulher que estava na academia e um homem no ferro-velho.

Megaoperação

A operação mobilizou cerca de 2,5 mil agentes da Polícia Civil e Militar, com apoio do Ministério Público, como parte da Operação Contenção.

Segundo a polícia, a ação tinha como alvo chefes do tráfico responsáveis por expandir a atuação da facção dentro e fora do Rio, com cumprimento de cem mandados de prisão, incluindo 30 foragidos de outros estados, mas segundo a polícia, traficantes reagiram a tiros e com barricadas em chamas.