POLÍCIA
POLÍCIA

Traficante de Lauro de Freitas está entre os presos em operação no Rio

Megaoperação terminou com 64 mortos, incluindo quatro policiais

Leilane Teixeira e Victoria Isabel

Por Leilane Teixeira e Victoria Isabel

29/10/2025 - 7:08 h | Atualizada em 29/10/2025 - 7:49
Robert da Silva de Jesus
Robert da Silva de Jesus

Um dos traficantes presos na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), deflagrada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, atuava no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A informação foi apurada pela reportagem do Portal A TARDE.

A ação nos complexos do Alemão e da Penha é considerada a mais letal da história da cidade, resultando na morte de 64 pessoas, incluindo quatro policiais.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver Robert da Silva de Jesus, conhecido como "Siri", entre os presos durante a operação. Ele aparece sentado ao lado de outros homens capturados pela polícia.

Robert da Silva de Jesus
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois baianos mortos

Dois dos suspeitos mortos na megaoperação eram baianos. Um deles foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele tinha envolvimento com o Comando Vermelho (CV) no bairro do Nordeste de Amaralina e já havia sido preso por tráfico de drogas. Júlio cumpria pena em regime semiaberto e é apontado como reincidente.

Imagem ilustrativa da imagem Traficante de Lauro de Freitas está entre os presos em operação no Rio
Júlio Souza Silva, de 26 anos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Números da operação

  • 81 prisões;
  • Recolhimento de 75 fuzis;
  • 60 suspeitos mortos, sendo dois deles da Bahia, e um do Espírito Santo;

Quatro policiais foram mortos na operação, sendo dois policiais militares e outros dois policiais civis. Os agentes de segurança foram identificados como:

  • Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máskara, e chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita);
  • Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);
  • Cleiton Searafim Gonçalves, policial do Bope;
  • Herbert, policial do Bope.

Além disso, três inocentes foram feridos: um morador de rua, uma mulher que estava na academia e um homem no ferro-velho.

Megaoperação

A operação mobilizou cerca de 2,5 mil agentes da Polícia Civil e Militar, com apoio do Ministério Público, como parte da Operação Contenção.

Segundo a polícia, a ação tinha como alvo chefes do tráfico responsáveis por expandir a atuação da facção dentro e fora do Rio, com cumprimento de cem mandados de prisão, incluindo 30 foragidos de outros estados, mas segundo a polícia, traficantes reagiram a tiros e com barricadas em chamas.

