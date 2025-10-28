Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Nikolas Ferreira vibra com operação no Rio: "Faxina"

Ação é considerada a mais letal da história do RJ

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

28/10/2025 - 22:02 h | Atualizada em 28/10/2025 - 22:44
Deputado federal Nikolas Ferreira
Deputado federal Nikolas Ferreira

O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) comemorou, no plenário da Câmara dos Deputados, o saldo da operação policial que culminou em mais de 60 mortes, nesta terça-feira, 28. A ação é considerada a mais letal da história do estado.

Nikolas tratou a operação com uma "faxina", e acusou a 'esquerda' de se solidarizar com os criminosos mortos pelas forças de segurança. O parlamentar mineiro também criticou o Supremo Tribunal Federal (STF), a quem atribuiu a culpa pelo avanço do crime organizado.

"A maior faxina da história do Rio de Janeiro, 60 criminosos mortos, que estavam criando um cenário de guerra onde as pessoas são subordinadas ao tráfico [...] Traficante é morto, eles estão de luto. ´Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje", disparou o deputado, que continuou.

"Vocês (esquerda) representam o que há de pior nesse país. Quem começou isso tudo foi o STF, impedindo a segurança pública de fazer operação dentro da favela [...] As Forças Armadas precisam fazer seu papel, como Braga Netto fez no Rio de Janeiro. Um que morreu foi o líder dessa organização, que era investigado por 100 homicídios", completou Nikolas Ferreira.

Rui vai Rio de Janeiro

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), vai ao Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 29, onde deve se encontrar com o governador Cláudio Castro (PL) e com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Mais cedo, Rui participou de uma reunião convocada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), para discutir o tema e decidir qual posição será tomada pelo governo fedeal.

x