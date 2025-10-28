Bolsonaristas baianos reagem a megaoperação no Rio: "Necessária"

Bolsonaristas baianos se manifestaram sobre operação - Foto: Divulgação

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro na Bahia se manifestaram sobre a megaoperação que aconteceu no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, contra o Comando Vermelho, que deixou ao menos 64 mortos, entre eles quatro policiais.

A Operação Contenção teve como objetivo cumprir 100 mandados de prisão, mas traficantes reagiram a tiros e com barricadas em chamas. Entre os mortos estão quatro policiais, sendo dois militares e outros dois civis. Mais de 80 pessoas foram presas.

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) disse que a operação foi “necessária” por conta da situação alarmante que a segurança pública do Rio se encontra.

“A operação, sem sombra de dúvidas, foi necessária. Os números da criminalidade no Rio de Janeiro são alarmantes, assim como os números são alarmantes aqui na Bahia. Infelizmente foi se perdendo o controle, a criminalidade tomou conta e a regra das facções passou a imperar nesta região. Fato muito similar ao que vem acontecendo e se desenvolvendo aqui na Bahia. Então, antes que se chegue a uma situação de uma clara guerra urbana, é preciso que o Estado venha a intervir com outras medidas para que não se chegue a esse extremo”, comentou o parlamentar.

Seu colega de Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e correligionário, Diego Castro, apoiou a ação policial e acusou o governo Lula de não ajudar o Rio e nem adotar medidas concretas para combater a criminalidade.

“Ficou muito claro, pra mim, quem realmente quer combater o crime e quem prefere prestigiar a criminalidade. Enquanto o governador do Rio, que tem um posicionamento mais à direita, utiliza todos os mecanismos possíveis nas operações para enfrentar o crime organizado, o governo federal, comandado pela esquerda do presidente Lula, deixou o estado do Rio de Janeiro à própria sorte, negando ajuda e se recusando a usar os instrumentos jurídicos cabíveis para combater o problema à altura. Cada vez mais fica evidente que o compromisso de Lula e do PT é com o crescimento da criminalidade, deixando o cidadão de bem preso em casa e o marginal solto na rua”.

Já o deputado federal Capitão Alden (PL) defendeu maior rigor contra as facções criminosas e cobrou uma atuação mais intensa do governo federal na ajuda ao Rio.

“O que vimos hoje no Rio de Janeiro é algo que já venho alertando há muito tempo. As facções criminosas tem que ser tratadas com status de terroristas. Não se pode combater esses criminosos sem um maior rigor. Lamento pelas vidas perdidas, especialmente, os policiais mortos, mas o Governo Federal precisa dar o devido suporte ao Rio de Janeiro urgente”, pontuou.

O que diz o Governo?

Por meio de nota oficial, o Governo do Rio de Janeiro anunciou que a "Operação Contenção", ação conjunta das forças de segurança estaduais, mobiliza 2.500 policiais civis e militares nos Complexos do Alemão e da Penha.

"A operação visa combater a expansão territorial do Comando Vermelho e capturar lideranças criminosas do Rio de Janeiro e de outros estados. A ação também conta com a participação de promotores do Ministério Público Estadual. A "Operação Contenção" foi deflagrada após mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE)", diz.