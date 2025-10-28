Menu
POLÍTICA

Governo critica exploração política após tragédia no extremo sul

Secretário estadual de Relações Institucionais se pronuncia

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 21:27 h | Atualizada em 28/10/2025 - 21:43
Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais
Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais -

O Governo Bahia lamentou profundamente o assassinato de dois produtores rurais em área de conflito agrário no extremo sul do estado e repudiou as tentativas de exploração política do episódio por parte de parlamentares da oposição. Em declarações recentes, os deputados Tiago Correia (PSDB) e Leandro de Jesus (PL) usaram o caso para subir o tom contra a gestão.

O secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, destacou que o momento exige solidariedade e responsabilidade, não oportunismo. “É lamentável que representantes eleitos usem uma tragédia humana para fazer palanque político. O governo está atuando com seriedade e dentro dos limites legais para garantir justiça e segurança à população da região”, afirmou.

Loyola ressaltou que conflitos fundiários no extremo sul da Bahia são questões históricas e complexas, que envolvem aspectos sociais, econômicos e jurídicos, exigindo uma ação integrada entre diferentes esferas de governo. “Tanto o Estado quanto o governo federal acompanham de perto a situação e têm adotado medidas contínuas para prevenir e mediar tensões na área rural”, explicou.

De acordo com o secretário, a Polícia Civil já foi acionada para investigar as circunstâncias do crime, enquanto a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região. Todas as ações estão sendo realizadas dentro da jurisdição estadual, respeitando os limites legais e a autonomia das autoridades competentes. Um dos criminosos já foi preso.

“O governo da Bahia não se exime de sua responsabilidade e seguirá atuando para garantir segurança e justiça, mas sem se deixar levar por discursos eleitoreiros que apenas aprofundam divisões e desinformam a sociedade”, concluiu Loyola.

