FIM DA ESPERA
Concurso da Polícia Civil da Bahia com mais de 2 mil vagas é esperado na semana que vem
Anúncio deve ser feito pelo governador Jerônimo Rodrigues
Por Anderson Ramos
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve anunciar na próxima semana o tão aguardado concurso para a Polícia Civil. Conforme informações apuradas pelo Portal A TARDE, ainda pairam dúvidas sobre a quantidade de vagas que serão disponibilizadas no certame.
Em janeiro deste ano, o governador sancionou uma lei que cria 2.397 novos cargos na corporação, abrindo caminho para a abertura do concurso. São ao todo, 500 novas vagas para delegados, 437 para escrivães e 1.460 para investigadores.
Outro passo importante para a realização do concurso foi dado em dezembro, quando a PC instituiu o Grupo de Trabalho (GT) para estudar e analisar os últimos ajustes para o edital. Existe a expectativa de que o edital seja lançado ainda em 2025.
Autorizados
Nesta terça-feira, 28, o governador autorizou a realização de concursos em diversos órgãos e secretarias com 890 vagas. A tabela foi apresentada em evento oficial com detalhamento de cargos e o impacto financeiro projetado para a folha de pagamento nos anos de 2026, 2027 e 2028. Ao todo, oito órgãos ou secretarias do Governo da Bahia serão contemplados.
Leia Também:
O órgão com maior previsão imediata de ingresso é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), com 200 vagas (160 para Fiscal e 40 para Técnico em Fiscalização Agropecuária). A entrada dos novos servidores está prevista para julho de 2026.
A reportagem apurou ainda que os demais concursos autorizados pelo Governo da Bahia devem acontecer até o dia 1º de julho de 2026, com chamamento dos aprovados em 2027.
Os outros órgãos ou secretarias com concursos autorizados são: SEINFRA (40)/ SEDUR (40) / SAEB (40), SEMA (55) / INEMA (55), SEFAZ (200), AGERSA (40), PGE (135), SAEB/SEPLAN (50) e SEI (35).
O impacto financeiro total na folha de pagamento com a entrada desses 890 novos servidores está estimado em mais de R$ 175 milhões em 2027 e R$ 178 milhões em 2028.
Além dos concursos anunciados, o Governo da Bahia também pretende convocar em breve 153 novos agentes penitenciários já aprovados.
Veja cargos nos concursos do Governo da Bahia
- Fiscal Estadual Agropecuário (ADAB) - 160 vagas
- Técnico em Fiscalização Agropecuária (ADAB) - 40 vagas
- Especialista e técnico em obras públicas (SEINFRA/SEDUR/SAEB) - 120 vagas
- Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA) - 60 vagas
- Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA) - 50 vagas
- Auditor Fiscal (SEFAZ) - 100 vagas
- Agente de Tributos (SEFAZ) - 100 vagas
- Especialista em regulação (AGERSA) - 20 vagas
- Técnico em regulação (AGERSA) - 20 vagas
- Procurador (PGE) - 20 vagas
- Assistente (PGE) - 50 vagas
- Analista de Procuradoria (PGE) - 65 vagas
- Especialista em Política Pública e Gestão Governamental (SAEB) - 50 vagas
- Especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais (SEI) - 35 vagas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes