CONCURSOS
Autorizados! Governo da Bahia anuncia concursos com quase 900 vagas; veja cargos
Ao todo são oferecidas 890 vagas em oito órgãos ou secretarias do Governo da Bahia
Por Anderson Ramos e Daniel Genonadio
O Governo da Bahia detalhou nesta terça-feira, 28, a autorização de concursos em diversos órgãos e secretarias com quase 900 vagas. A tabela foi apresentada em evento oficial com detalhamento de cargos e o impacto financeiro projetado para a folha de pagamento nos anos de 2026, 2027 e 2028.
Ao todo são oferecidas 890 vagas em oito órgãos ou secretarias do Governo da Bahia. Além disso, um concurso voltado para a área de Segurança Pública será anunciado na próxima semana, com vagas para Polícia Civil e Polícia Penal.
O órgão com maior previsão imediata de ingresso é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), com 200 vagas (160 para Fiscal e 40 para Técnico em Fiscalização Agropecuária). A entrada dos novos servidores está prevista para julho de 2026.
O Portal A TARDE apurou ainda que os demais concursos autorizados pelo Governo da Bahia devem acontecer até o dia 1º de julho de 2026, com chamamento dos aprovados em 2027.
Os outros órgãos ou secretarias com concursos autorizados são: SEINFRA(40)/SEDUR(40)/SAEB(40), SEMA(55)/INEMA(55), SEFAZ, AGERSA, PGE, SAEB/SEPLAN e SEI.
Leia Também:
O impacto financeiro total na folha de pagamento com a entrada desses 890 novos servidores está estimado em mais de R$ 175 milhões em 2027 e R$ 178 milhões em 2028.
Além dos concursos anunciados, o Governo da Bahia também pretende convocar em breve 153 novos agentes penitenciários já aprovados.
Veja cargos nos concursos do Governo da Bahia
- Fiscal Estadual Agropecuário (ADAB) - 160 vagas
- Técnico em Fiscalização Agropecuária (ADAB) - 40 vagas
Especialista e técnico em obras públicas (SEINFRA/SEDUR/SAEB) - 120 vagas
- Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA) - 60 vagas
- Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA) - 50 vagas
- Auditor Fiscal (SEFAZ) - 100 vagas
- Agente de Tributos (SEFAZ) - 100 vagas
- Especialista em regulação (AGERSA) - 20 vagas
- Técnico em regulação (AGERSA) - 20 vagas
- Procurador (PGE) - 20 vagas
- Assistente (PGE) - 50 vagas
- Analista de Procuradoria (PGE) - 65 vagas
- Especialista em Política Pública e Gestão Governamental (SAEB) - 50 vagas
- Especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais (SEI) - 35 vagas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes