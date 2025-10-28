Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Autorizados! Governo da Bahia anuncia concursos com quase 900 vagas; veja cargos

Ao todo são oferecidas 890 vagas em oito órgãos ou secretarias do Governo da Bahia

Anderson Ramos e Daniel Genonadio

Por Anderson Ramos e Daniel Genonadio

28/10/2025 - 18:06 h | Atualizada em 28/10/2025 - 18:38
Fachada da Governadoria, em Salvador
Fachada da Governadoria, em Salvador

O Governo da Bahia detalhou nesta terça-feira, 28, a autorização de concursos em diversos órgãos e secretarias com quase 900 vagas. A tabela foi apresentada em evento oficial com detalhamento de cargos e o impacto financeiro projetado para a folha de pagamento nos anos de 2026, 2027 e 2028.

Ao todo são oferecidas 890 vagas em oito órgãos ou secretarias do Governo da Bahia. Além disso, um concurso voltado para a área de Segurança Pública será anunciado na próxima semana, com vagas para Polícia Civil e Polícia Penal.

O órgão com maior previsão imediata de ingresso é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), com 200 vagas (160 para Fiscal e 40 para Técnico em Fiscalização Agropecuária). A entrada dos novos servidores está prevista para julho de 2026.

O Portal A TARDE apurou ainda que os demais concursos autorizados pelo Governo da Bahia devem acontecer até o dia 1º de julho de 2026, com chamamento dos aprovados em 2027.

Os outros órgãos ou secretarias com concursos autorizados são: SEINFRA(40)/SEDUR(40)/SAEB(40), SEMA(55)/INEMA(55), SEFAZ, AGERSA, PGE, SAEB/SEPLAN e SEI.

O impacto financeiro total na folha de pagamento com a entrada desses 890 novos servidores está estimado em mais de R$ 175 milhões em 2027 e R$ 178 milhões em 2028.

Além dos concursos anunciados, o Governo da Bahia também pretende convocar em breve 153 novos agentes penitenciários já aprovados.

Veja cargos nos concursos do Governo da Bahia

  • Fiscal Estadual Agropecuário (ADAB) - 160 vagas
  • Técnico em Fiscalização Agropecuária (ADAB) - 40 vagas

  • Especialista e técnico em obras públicas (SEINFRA/SEDUR/SAEB) - 120 vagas

  • Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA) - 60 vagas
  • Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA) - 50 vagas
  • Auditor Fiscal (SEFAZ) - 100 vagas
  • Agente de Tributos (SEFAZ) - 100 vagas
  • Especialista em regulação (AGERSA) - 20 vagas
  • Técnico em regulação (AGERSA) - 20 vagas
  • Procurador (PGE) - 20 vagas
  • Assistente (PGE) - 50 vagas
  • Analista de Procuradoria (PGE) - 65 vagas
  • Especialista em Política Pública e Gestão Governamental (SAEB) - 50 vagas
  • Especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais (SEI) - 35 vagas

