TCU publica edital de 20 vagas com salário de mais de R$ 26 mil

TCU apresenta edital com 20 vagas e salário de mais de R$ 26 mil - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou, na última semana, seu concurso de nível superior com vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor federal de controle externo.

O certame é organizado pela banca do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vagas

O concurso oferece ao todo 20 vagas, com a seguinte separação:

Ampla concorrência: 11;

Pretos ou pardos: 5;

Pessoas com deficiência (PCD): 2;

Índigena: 1;

Quilombola: 1.

Inscrição

Para se inscrever no certame, o candidato deve acessar o link oficial do Cebraspe entre às 10h da próxima quinta-feira, 30, até às 18h do dia 3 de dezembro.

A taxa de inscrição é de R$ 120. Para solicitar a isenção da taxa, o candidato precisa fazer o requerimento entre o dia 30 de outubro, até às 18h do dia 10 de novembro.

Remuneração

A jornada de trabalho da vaga é de 40 horas com remuneração de R$ 26.159,01.

Etapas da seleção

O concurso será feito em duas etapas, a primeira inclui provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda é o Programa de Formação, de caráter eliminatório.

Todas as etapas vão ser realizadas em Brasília, no Distrito Federal.

Ambas as provas vão ser aplicadas no dia 22 de fevereiro, em dois turnos:

Provas objetivas: turno da manhã, com duração de 5 horas;

Prova discursiva: turno da tarde, com duração de 4 horas e 30 minutos.

A prova objetiva vai valer 200 pontos composta por questões de julgamento de “Certo” e “Errado”.

Como será atribuída a pontuação:

Respostas corretas valem um ponto;

Respostas incorretas descontam um ponto;

Questões sem marcação ou com marcação dupla terão valor zero.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos seguintes itens:

obtiver nota inferior a 20 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

obtiver nota inferior a 30 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

obtiver nota inferior a 60 pontos no conjunto das provas objetivas.

Serão corrigidas somente as provas discursivas dos 80 melhores colocados nas provas objetivas. O exame discursivo vale 60 pontos e será aprovado quem obtiver nota maior ou igual a 30.

Já na segunda etapa, o Programa de Formação, os candidatos passarão por 120 horas de programa, de responsabilidade do TCU.

Os outros candidatos que não se classificarem nesta edição, podem ser chamados a eventuais turmas futuras.

Prazo de validade

O concurso tem prazo de um ano contado a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por um mesmo período.