SAMU abre concurso público com salários de até R$ 13 mil

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) anunciou a abertura de um novo concurso público com vagas para níveis médio e superior, nas áreas da Saúde e da Administração. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 13,3 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação e adicional de insalubridade.

Ao todo, o processo seletivo será composto por quatro editais, com vagas imediatas e cadastro de reserva.

Confira as vagas disponíveis

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica

Escolaridade: Ensino médio completo e curso na área de telefonia, telemarketing ou atendimento ao público

Ensino médio completo e curso na área de telefonia, telemarketing ou atendimento ao público Experiência: Mínimo de seis meses

Mínimo de seis meses Conhecimento adicional: Informática

Informática Carga horária: 30 horas semanais (escala 4x2, com plantões de 6h)

30 horas semanais (escala 4x2, com plantões de 6h) Salário: R$ 1.783,68

Rádio Operador

Escolaridade: Ensino médio completo e curso em telemarketing, atendimento ao público ou rádio operação

Ensino médio completo e curso em telemarketing, atendimento ao público ou rádio operação Experiência: Mínimo de seis meses

Mínimo de seis meses Conhecimento adicional: Informática

Informática Carga horária: 30 horas semanais (escala 12x60)

30 horas semanais (escala 12x60) Salário: R$ 2.049,71 + R$ 24,00 por plantão

Condutor Socorrista

Escolaridade: Ensino médio completo, com Curso de Condutor de Veículo de Emergência (CVE) e Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

Ensino médio completo, com Curso de Condutor de Veículo de Emergência (CVE) e Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Habilitação: CNH categoria D ou E

CNH categoria D ou E Experiência: Mínimo de seis meses

Mínimo de seis meses Carga horária: 180 horas mensais

180 horas mensais Salário: R$ 2.450,33 + ticket de R$ 24,00 por plantão + insalubridade

Médico Socorrista

Escolaridade: Graduação em Medicina

Graduação em Medicina Registro profissional: Inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina (CRM)

Inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina (CRM) Carga horária: 36 horas semanais (plantões de 12h)

36 horas semanais (plantões de 12h) Salário: R$ 13.358,52 + ticket de R$ 24,00 por plantão + insalubridade

Todos os aprovados serão contratados sob o regime da CLT, por meio de convênio entre o Governo do Estado e uma instituição hospitalar parceira.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro e devem ser realizadas no site oficial do SAMU 192.

Etapas do processo seletivo

Prova teórica

Prova prática

Entrevista técnica

Avaliação psicológica

As provas serão aplicadas na Central SAMU 192 Serra/ES.

Oportunidade

O concurso do SAMU 192 representa uma excelente oportunidade para profissionais que desejam atuar na linha de frente do atendimento pré-hospitalar, com vagas para diferentes níveis de formação e áreas de atuação. Além de estabilidade e capacitação, o processo oferece salários acima da média do mercado.