SAMU abre concurso público com salários de até R$ 13 mil
Editais oferecem vagas para níveis médio e superior
Por Iarla Queiroz
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) anunciou a abertura de um novo concurso público com vagas para níveis médio e superior, nas áreas da Saúde e da Administração. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 13,3 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação e adicional de insalubridade.
Ao todo, o processo seletivo será composto por quatro editais, com vagas imediatas e cadastro de reserva.
Confira as vagas disponíveis
Telefonista Auxiliar de Regulação Médica
- Escolaridade: Ensino médio completo e curso na área de telefonia, telemarketing ou atendimento ao público
- Experiência: Mínimo de seis meses
- Conhecimento adicional: Informática
- Carga horária: 30 horas semanais (escala 4x2, com plantões de 6h)
- Salário: R$ 1.783,68
Rádio Operador
- Escolaridade: Ensino médio completo e curso em telemarketing, atendimento ao público ou rádio operação
- Experiência: Mínimo de seis meses
- Conhecimento adicional: Informática
- Carga horária: 30 horas semanais (escala 12x60)
- Salário: R$ 2.049,71 + R$ 24,00 por plantão
Condutor Socorrista
- Escolaridade: Ensino médio completo, com Curso de Condutor de Veículo de Emergência (CVE) e Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH)
- Habilitação: CNH categoria D ou E
- Experiência: Mínimo de seis meses
- Carga horária: 180 horas mensais
- Salário: R$ 2.450,33 + ticket de R$ 24,00 por plantão + insalubridade
Médico Socorrista
- Escolaridade: Graduação em Medicina
- Registro profissional: Inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina (CRM)
- Carga horária: 36 horas semanais (plantões de 12h)
- Salário: R$ 13.358,52 + ticket de R$ 24,00 por plantão + insalubridade
Todos os aprovados serão contratados sob o regime da CLT, por meio de convênio entre o Governo do Estado e uma instituição hospitalar parceira.
Inscrições
As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro e devem ser realizadas no site oficial do SAMU 192.
Etapas do processo seletivo
- Prova teórica
- Prova prática
- Entrevista técnica
- Avaliação psicológica
As provas serão aplicadas na Central SAMU 192 Serra/ES.
Oportunidade
O concurso do SAMU 192 representa uma excelente oportunidade para profissionais que desejam atuar na linha de frente do atendimento pré-hospitalar, com vagas para diferentes níveis de formação e áreas de atuação. Além de estabilidade e capacitação, o processo oferece salários acima da média do mercado.
