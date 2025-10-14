CONCURSOS
Sefaz abre 60 vagas com salários de até R$ 12,9 mil; veja edital
Concurso da Secretaria da Fazenda oferece oportunidades para diversos cargos e salários atrativos, com inscrições em novembro
Por Luiz Almeida
A Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefaz-PR) anunciou a abertura de um novo concurso público com a oferta de 60 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva (CR).
As oportunidades são destinadas a profissionais de diversas áreas, incluindo Administrador, Analista Fazendário e Contador.
O certame promete salários iniciais atrativos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e um vencimento de R$ 12.960,00, acrescido de auxílio-alimentação.
Esta é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e uma remuneração competitiva no serviço público.
Inscrições e taxa
Os candidatos interessados em fazer parte do quadro da Sefaz-PR devem ficar atentos aos prazos.
As inscrições serão realizadas exclusivamente online, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é a banca organizadora do concurso. O período de inscrição vai de 3 de novembro a 3 de dezembro.
Para confirmar a participação no certame, é necessário o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 130,00. O boleto bancário para pagamento será gerado diretamente durante o processo de inscrição no site oficial do Cebraspe.
