Veja os concursos do mês de outubro na Bahia com salários de até R$ 7 mil
Opções de diversos níveis de conhecimento são ofertadas em várias cidades
Prefeituras de várias cidades da Bahia abriram concursos públicos durante o mês de outubro, os salários podem chegar a R$ 7 mil dependendo da cidade e cargo escolhido. Estão incluídas opções para profissionais de níveis médio, superior e técnico.
Os salários mudam de acordo com a cidade do concurso e o cargo selecionado, por exemplo, uma vaga com remuneração de R$ 7 mil na cidade de Lajeadão, no extremo sul da Bahia. Confira a seguir outras oportunidades ao redor da Bahia.
Santo Estevão
A prefeitura de Santo Estevão abriu inscrições para mais de 200 vagas, entre elas 50 para o cargo de técnico de enfermagem. As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da prefeitura. Veja algumas vagas e seus salários:
Advogado
- Vagas: 1
- Carga horária: 30h semanais
- Salário: R$ R$ 2.644,00
Assistência social
- Vagas: 8
- Carga horária: 30h semanais
- Salário: R$ 2.644,00
Auxiliar de farmácia
- Vagas: 3
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.518
Digitador
- Vagas: 4
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.518
Educador Físico
- Vagas: 1
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 2 mil
Orientador Social
- Vagas: 3
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.518
Enfermeiro
- Vagas: 30
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 4.318,18
Entrevistador
- Vagas: 2
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.518
Psicólogo
- Vagas: 3
- Carga horária: 30h semanais
- Salário: R$ 2.644
Técnico de Enfermagem
- Vagas: 50
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 3.022,73
Conselho Regional de Biblioteconomia 5ª Região (CRB-5/BA-SE)
O Conselho Regional de Biblioteconomia abriu 80 oportunidades na cidade de Salvador. Entre as vagas estão as de assistente administrativo e para bibliotecário fiscal. Para se inscrever também é necessário acessar o site.
Assistente Administrativo
- Vagas: 30
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.610,80 + benefícios
Bibliotecário Fiscal
- Vagas: 50
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 2.550 + benefícios
Formosa do Rio Preto
A prefeitura de Formosa do Rio Preto, município do oeste da Bahia, tem inscrições abertas para um processo seletivo simplificado até esta quarta-feira, 15. São mais de 150 vagas distribuídas entre os níveis médio, técnico e de ensino superior. A remuneração pode chegar a até R$ 5,4 mil. Técnico em enfermagem
- Vagas: 36
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.808,33 + complemento do piso
Técnico em radiologia
- Vagas: 7
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.518
Auxiliar em saúde bucal
- Vagas: 12
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.518
Técnico em gesso hospitalar
- Vagas: 6
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.518
Técnico em laboratório
- Vagas: 2
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 1.518
Enfermeiro
- Vagas: 28
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 5.415,75
Odontólogo
- Vagas: 9
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 5.415,75
Fisioterapeuta
- Vagas: 28
- Carga horária: 30h semanais
- Salário: R$ 4.061,82
Fonoaudiólogo
- Vagas: 1
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 2.707,88
Assitente social
- Vagas: 2
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 2.707,88
Psicólogo
- Vagas: 4
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 2.707,88
Farmacêutico
- Vagas: 2
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 2.707,88
Bioquímico
- Vagas: 2
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 2.707,88
Biomédico
- Vagas: 2
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 2.707,88
Veterinário
- Vagas: 2
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 5.415,75
Nutriciconista
- Vagas: 2
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 5.415,75
Educador físico
- Vagas: 2
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 5.415,75
Lajeadão
A prefeitura de Lajeadão tem mais de 180 vagas abertas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre as oportunidades estão três para médicos com salário de R$ 7 mil.
As inscrições devem ser feitas pela internet e no edital, também disponível no site, é possível conferir outras oportunidades.
Médico(a) – PSF
- Vagas: 3
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 7 mil
Agente Comunitário de Saúde
- Vagas: 1
- Carga horária: 40h semanais
- Salário: R$ 3.036
Fisioterapeuta
- Vagas: 2
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 3.184,20
Farmacêutico(a)
- Vagas: 1
- Carga horária: 20h semanais
- Salário: R$ 3.750
