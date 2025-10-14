Menu
HOME > CONCURSOS
CONCURSOS

Veja os concursos do mês de outubro na Bahia com salários de até R$ 7 mil

Opções de diversos níveis de conhecimento são ofertadas em várias cidades

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/10/2025 - 14:56 h
Confira alguns concursos para o mês de outubro na Bahia
Prefeituras de várias cidades da Bahia abriram concursos públicos durante o mês de outubro, os salários podem chegar a R$ 7 mil dependendo da cidade e cargo escolhido. Estão incluídas opções para profissionais de níveis médio, superior e técnico.

Os salários mudam de acordo com a cidade do concurso e o cargo selecionado, por exemplo, uma vaga com remuneração de R$ 7 mil na cidade de Lajeadão, no extremo sul da Bahia. Confira a seguir outras oportunidades ao redor da Bahia.

Santo Estevão

A prefeitura de Santo Estevão abriu inscrições para mais de 200 vagas, entre elas 50 para o cargo de técnico de enfermagem. As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da prefeitura. Veja algumas vagas e seus salários:

Advogado

  • Vagas: 1
  • Carga horária: 30h semanais
  • Salário: R$ R$ 2.644,00

Assistência social

  • Vagas: 8
  • Carga horária: 30h semanais
  • Salário: R$ 2.644,00

Auxiliar de farmácia

  • Vagas: 3
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.518

Digitador

  • Vagas: 4
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.518

Educador Físico

  • Vagas: 1
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 2 mil

Orientador Social

  • Vagas: 3
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.518

Enfermeiro

  • Vagas: 30
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 4.318,18

Entrevistador

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.518

Psicólogo

  • Vagas: 3
  • Carga horária: 30h semanais
  • Salário: R$ 2.644

Técnico de Enfermagem

  • Vagas: 50
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 3.022,73

Conselho Regional de Biblioteconomia 5ª Região (CRB-5/BA-SE)

O Conselho Regional de Biblioteconomia abriu 80 oportunidades na cidade de Salvador. Entre as vagas estão as de assistente administrativo e para bibliotecário fiscal. Para se inscrever também é necessário acessar o site.

Assistente Administrativo

  • Vagas: 30
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.610,80 + benefícios

Bibliotecário Fiscal

  • Vagas: 50
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 2.550 + benefícios

Formosa do Rio Preto

A prefeitura de Formosa do Rio Preto, município do oeste da Bahia, tem inscrições abertas para um processo seletivo simplificado até esta quarta-feira, 15. São mais de 150 vagas distribuídas entre os níveis médio, técnico e de ensino superior. A remuneração pode chegar a até R$ 5,4 mil. Técnico em enfermagem

  • Vagas: 36
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.808,33 + complemento do piso

Técnico em radiologia

  • Vagas: 7
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.518

Auxiliar em saúde bucal

  • Vagas: 12
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.518

Técnico em gesso hospitalar

  • Vagas: 6
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.518

Técnico em laboratório

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 1.518

Enfermeiro

  • Vagas: 28
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 5.415,75

Odontólogo

  • Vagas: 9
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 5.415,75

Fisioterapeuta

  • Vagas: 28
  • Carga horária: 30h semanais
  • Salário: R$ 4.061,82

Fonoaudiólogo

  • Vagas: 1
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 2.707,88

Assitente social

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 2.707,88

Psicólogo

  • Vagas: 4
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 2.707,88

Farmacêutico

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 2.707,88

Bioquímico

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 2.707,88

Biomédico

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 2.707,88

Veterinário

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 5.415,75

Nutriciconista

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 5.415,75

Educador físico

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 5.415,75

Lajeadão

A prefeitura de Lajeadão tem mais de 180 vagas abertas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre as oportunidades estão três para médicos com salário de R$ 7 mil.

As inscrições devem ser feitas pela internet e no edital, também disponível no site, é possível conferir outras oportunidades.

Médico(a) – PSF

  • Vagas: 3
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 7 mil

Agente Comunitário de Saúde

  • Vagas: 1
  • Carga horária: 40h semanais
  • Salário: R$ 3.036

Fisioterapeuta

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 3.184,20

Farmacêutico(a)

  • Vagas: 1
  • Carga horária: 20h semanais
  • Salário: R$ 3.750

