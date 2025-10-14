Com salários de R$ 44 mil, concurso da Assembleia Legislativa abre inscrições

Há vagas para diversas áreas - Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) abriu as inscrições para um concurso público que oferece 101 vagas nos níveis médio e superior, para diversas áreas. Os salários podem chegar a R$ 44 mil, a depender do cargo.

Serão 20 destinadas ao cargo de especialista legislativo de nível médio, 78 para especialistas de nível superior em diversas áreas e três para procurador legislativo.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja os salários conforme os cargos

Cargos de nível médio: R$ 10.369,60

Cargos de nível superior: R$ 12.591,66

Procurador legislativo: R$ 44.008,52

As vagas de nível superior contemplam as áreas de Assistência Social, Enfermagem, Medicina, Controle Interno e Auditoria, Relações Públicas, Comunicação Social, Direito, Recursos Humanos, Orçamento e Administração.

Inscrições

A Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do concurso, receberá inscrições aqui até 13 de novembro, através do site. As taxas foram fixadas em R$ 85 para candidatos a cargos de nível médio, R$ 110 para cargos de nível superior, e R$ 285 para procurador legislativo. A isenção pode ser solicitada até 15 de outubro.

Como serão as provas

A seleção para os cargos de nível médio será realizada por meio de uma prova objetiva. Para os cargos de nível superior, será exigida também uma prova discursiva. Já os candidatos ao cargo de procurador terão, além das provas objetiva e discursiva, uma prova oral e avaliação de títulos.

A aplicação das provas ocorrerá nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes, com possibilidade de utilização de cidades próximas caso a demanda de candidatos exceda a capacidade dos locais designados.

Confira as datas e horários das provas:

Especialista nível médio: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 08 de fevereiro de 2026, das 15h30 às 20h.

Especialista nível superior: Provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerão no dia 08 de fevereiro de 2026, das 08h às 13h (horário oficial de Brasília).