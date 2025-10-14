Concurso da Guarda Municipal oferece 100 vagas e salário de R$ 4 mil

Inscrições podem ser feitas a partir das 9 horas do dia 27 de outubro até às 14 horas do dia 24 de novembro - Foto: Pedro Ribas | SECOM

Foi publicado na última sexta-feira, 10, o edital para o concurso da Guarda Municipal (GM) de Curitiba. O processo seletivo prevê a contratação de 100 candidatos aptos e as inscrições vão ser iniciadas a partir do dia 27 de outubro.

Segundo o prefeito Eduardo Pimentel, até o final da sua gestão pretende convocar 400 agentes para reforçar a segurança do município.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Serão 100 novos profissionais neste primeiro momento e, até o final da nossa gestão, 400 guardas a mais nas ruas, reforçando o cuidado e a proteção da nossa cidade. Aproveitei que hoje é Dia Nacional da Guarda Municipal, fiz questão de vir até a sede da nossa Guarda para agradecer e reconhecer o trabalho desses profissionais que todos os dias cuidam da segurança e do bem-estar dos curitibanos", destacou Pimentel em publicação feita nas redes sociais.

As inscrições podem ser feitas a partir das 9 horas do dia 27 de outubro até às 14 horas do dia 24 de novembro, através do site do Instituto AOCP. A taxa é de R$ 120.

A prova objetiva, primeira etapa do concurso, será realizada no dia 18 de janeiro de 2026. A escolaridade exigida para ingresso no cargo é ensino médio completo.

O salário inicial da categoria é de R$ 2.671,14. Mas, após a conclusão do Curso de Formação Técnico Profissional o servidor vai receber a gratificação de segurança equivalente a 50% do vencimento, ou seja, R$ 1.335,57, totalizando R$ 4.006,71. A jornada é de 40 horas semanais.

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação e poderá ser prorrogado por mais dois anos.

A primeira é a prova objetiva, seguida pelo teste de aptidão física e a investigação social, que avalia os antecedentes do candidato. A última etapa é a avaliação psicológica.