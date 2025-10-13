Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Concurso da prefeitura oferece 577 vagas que pagam até R$ 21 mil

As oportunidades são distribuídas em áreas aministrativas, técnica, saúde, educação e muito mais

Carla Melo

Por Carla Melo

13/10/2025 - 9:43 h | Atualizada em 13/10/2025 - 14:25
Os salários variam entre R$ 2.800 e R$ 16 mil
Os salários variam entre R$ 2.800 e R$ 16 mil -

A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Administração, anunciou um mega concurso público com 577 vagas de cargos efetivos em diversas áreas, abrangendo funções de níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.800 e R$ 16 mil e incluem auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

As oportunidades estão distribuídas entre 342 vagas de nível médio e 235 de nível superior, para cargos nas áreas administrativa, técnica, de engenharia, saúde, fiscalização, arquitetura, educação física e serviços públicos.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

>> Confira o edital

Em alguns cargos, as gratificações de R$ 5.402,36 agregam no salário-base pagamentos atrativos de até R$ 21,635,12.

Confira os cargos e a quantidade de vagas:

Entre os cargos de nível médio, estão:

  • Agente administrativo (215 vagas)
  • Agente de trânsito (8)
  • Auxiliar de saúde bucal (1)
  • Educador social (11)
  • Técnico de iluminação (1)
  • Técnico eletricista (2)
  • Técnico em enfermagem (29)
  • Técnico em farmácia (1)
  • Técnico em patologia clínica (1)
  • Técnico em radiologia (2)

Leia Também:

Universidade abre concurso com salários de R$ 8 mil
Polícia Penal abre concurso para 1.100 agentes
Tribunal de Justiça anuncia 1.300 vagas com salários de até R$ 9 mil

Já para o nível superior, há vagas para:

  • Agente fiscal de posturas (20)
  • Analista em vigilância sanitária – arquiteto (1)
  • Arquiteto (3)
  • Auditor fiscal tributário municipal (9)
  • Biólogo (1)
  • Biomédico (2)
  • Cirurgião-dentista (3)
  • Enfermeiro (12)
  • Engenheiros (agrimensor, agrônomo, ambiental, civil, eletricista, de trânsito, de segurança do trabalho)
  • Farmacêutico (2)
  • Fisioterapeuta (3)
  • Fonoaudiólogo (3)
  • Médico veterinário (1)
  • Nutricionista (2),
  • Profissional de educação física (5)
  • Terapeuta ocupacional (1)

Além de diversas especialidades médicas.

Quanto pagam?

As remunerações variam de R$ 2.866,34 a R$ 16.232,76, acrescidas de auxílio-alimentação (R$ 682,00) e auxílio-saúde (R$ 536,00), conforme o cargo. Para médicos, a remuneração é calculada por hora trabalhada, podendo incluir gratificações e adicionais previstos em lei.

Como se inscrever no certame?

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 21 de outubro até as 23h59 do dia 17 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 67,90 para cargos de nível médio, R$ 98,80 para cargos de nível superior e R$ 112,00 para médicos

Haverá isenção de taxa para candidatos doadores de sangue ou medula óssea, conforme Lei Municipal nº 13.053/2018.

Como serão as provas?

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 18 de janeiro de 2026, sendo aplicadas no período da manhã para cargos de nível médio e à tarde para os de nível superior. O concurso também prevê provas práticas, de títulos e Teste de Aptidão Física (TAF), conforme o cargo.

O certame reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, 17% para candidatos negros e 3% para indígenas, de acordo com a Lei Municipal nº 14.491/2023 e demais legislações vigentes.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público nível médio nível superior remuneração São José do Rio Preto Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os salários variam entre R$ 2.800 e R$ 16 mil
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x