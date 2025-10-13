Concurso da prefeitura oferece 577 vagas que pagam até R$ 21 mil

Os salários variam entre R$ 2.800 e R$ 16 mil - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Administração, anunciou um mega concurso público com 577 vagas de cargos efetivos em diversas áreas, abrangendo funções de níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.800 e R$ 16 mil e incluem auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

As oportunidades estão distribuídas entre 342 vagas de nível médio e 235 de nível superior, para cargos nas áreas administrativa, técnica, de engenharia, saúde, fiscalização, arquitetura, educação física e serviços públicos.

Em alguns cargos, as gratificações de R$ 5.402,36 agregam no salário-base pagamentos atrativos de até R$ 21,635,12.

Confira os cargos e a quantidade de vagas:

Entre os cargos de nível médio, estão:

Agente administrativo (215 vagas)

Agente de trânsito (8)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Educador social (11)

Técnico de iluminação (1)

Técnico eletricista (2)

Técnico em enfermagem (29)

Técnico em farmácia (1)

Técnico em patologia clínica (1)

Técnico em radiologia (2)

Já para o nível superior, há vagas para:

Agente fiscal de posturas (20)

Analista em vigilância sanitária – arquiteto (1)

Arquiteto (3)

Auditor fiscal tributário municipal (9)

Biólogo (1)

Biomédico (2)

Cirurgião-dentista (3)

Enfermeiro (12)

Engenheiros (agrimensor, agrônomo, ambiental, civil, eletricista, de trânsito, de segurança do trabalho)

Farmacêutico (2)

Fisioterapeuta (3)

Fonoaudiólogo (3)

Médico veterinário (1)

Nutricionista (2),

Profissional de educação física (5)

Terapeuta ocupacional (1)

Além de diversas especialidades médicas.

Quanto pagam?

As remunerações variam de R$ 2.866,34 a R$ 16.232,76, acrescidas de auxílio-alimentação (R$ 682,00) e auxílio-saúde (R$ 536,00), conforme o cargo. Para médicos, a remuneração é calculada por hora trabalhada, podendo incluir gratificações e adicionais previstos em lei.

Como se inscrever no certame?

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 21 de outubro até as 23h59 do dia 17 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 67,90 para cargos de nível médio, R$ 98,80 para cargos de nível superior e R$ 112,00 para médicos

Haverá isenção de taxa para candidatos doadores de sangue ou medula óssea, conforme Lei Municipal nº 13.053/2018.

Como serão as provas?

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 18 de janeiro de 2026, sendo aplicadas no período da manhã para cargos de nível médio e à tarde para os de nível superior. O concurso também prevê provas práticas, de títulos e Teste de Aptidão Física (TAF), conforme o cargo.

O certame reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, 17% para candidatos negros e 3% para indígenas, de acordo com a Lei Municipal nº 14.491/2023 e demais legislações vigentes.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.