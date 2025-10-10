Tribunal de Justiça anuncia 1.300 vagas com salários de até R$ 9 mil

Concurso vai oferecer 1.300 vagas - Foto: Freepik

O Tribunal de Justiça anunciou a abertura de um novo concurso público com 1.300 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 9.363,84, além de uma série de benefícios que tornam o certame um dos mais aguardados do país.

O edital será publicado nas próximas semanas, e as provas estão previstas para a primeira quinzena de janeiro de 2026.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A seleção contemplará candidatos de nível médio e superior, com oportunidades em diversas áreas do Judiciário.

Cargos e salários de concurso

O concurso oferece vagas para dois principais cargos:

Técnico de Atividade Judiciária: exige ensino médio completo e oferece remuneração inicial de R$ 5.685,54;

Analista Judiciário: destinado a quem possui ensino superior, com salário de R$ 9.363,84, além de gratificações específicas.

Entre as especialidades disponíveis para analistas estão Contabilidade, Psicologia, Serviço Social, Medicina, Psiquiatria e Tecnologia da Informação, incluindo áreas como Inteligência Artificial, Segurança da Informação, Ciência de Dados e Análise de Sistemas. Também há vagas para Comissário de Justiça e Oficial de Justiça.

Benefícios e adicionais

De acordo com o Portal da Transparência do Tribunal de Justiça, os servidores ainda recebem:

Auxílio-alimentação/refeição: R$ 1.620,00 por mês;

Auxílio-saúde: até R$ 346,00;

Plano de saúde integralmente custeado pelo tribunal;

Auxílio-creche: até R$ 1.555,44 por ano;

Auxílio-locomoção: R$ 23,00 por dia útil;

Outros auxílios, como adoção, doença e funeral.

Na especialidade de Execução de Mandados, há ainda uma verba indenizatória mensal de R$ 3.242,58.

Inscrições e etapas

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será responsável pela organização do concurso. As inscrições deverão ser realizadas no site da instituição, com isenção da taxa para candidatos em situação de vulnerabilidade, conforme critérios previstos no edital.

As etapas do certame incluem:

Técnico Judiciário: prova objetiva;

Analista Judiciário: provas objetiva e discursiva.

As avaliações serão aplicadas em diversas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora, e o conteúdo programático deve seguir a linha do edital anterior, com atualizações na legislação.