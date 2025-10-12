Menu
OPORTUNIDADE

Universidade abre concurso com salários de R$ 8 mil

Inscrições se encerram nesta quarta-feira, 15

Carla Melo

Por Carla Melo

12/10/2025 - 9:23 h
As oportunidades contemplam candidatos com nível superior
-

A Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), lançou um novo edital de concurso público, que oferece 3 vagas para professor. As oportunidades contemplam candidatos com nível superior, e os salários chegam a até R$ 8.058,29.

As inscrições estão abertas e se encerram no dia 15 de outubro e podem ser feitas pelo site da empresa responsável pela organização do concurso.

Veja detalhes dos cargos e a quantidade de vagas do concurso

  • Prazo de inscrição: até 15/10/2025
  • Total de vagas: 3
  • Salários: até R$ 8.058,29

Lista completa com as vagas do concurso:

  • Professor Substituto - Bovinocultura de leite; Formulação e fabricação de rações; Zootecnia Especial II e A; Fisiologia da Lactação - 1 vaga
  • Professor Substituto - Teoria da Computação e Compiladores - 1 vaga
  • Professor Substituto - Sociologia Rural - 1 vaga

x