Governo da Bahia vai anunciar concursos em outubro

Detalhes deverão ser anunciados no dia 28 de outubro - Foto: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou que no dia 28 de outubro serão anunciados novos concursos para vagas de servidores públicos no Estado. De acordo com o gestor estadual, em seu podcast “Fala, Jero”, na edição de segunda-feira, 13.

Ainda não foram informadas as áreas e cargos que serão contempladas nestes novos certames.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Apreciei uma proposta da Saeb [Secretaria de Administração do Estado da Bahia] sobre os próximos concursos que nós vamos anunciar já, já. Estamos preparando um anúncio para o dia 28 de outubro para os servidores do estado, e logo, logo vocês saberão as áreas que estarão contempladas nestes concursos”, disse ele.

Concursos previstos na Bahia

Sefaz BA

O concurso da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz BA) ganhou um importante sinal verde no planejamento do governo estadual após ser incluído no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026 no final de setembro. O PLOA prevê a realização do certame, com 200 vagas estimadas, mas o concurso ainda não foi autorizado.

ADAB

Em dezembro de 2024 foi formada a comissão organizadora do novo concurso Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB BA). A autorização do certame foi anunciada pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues, no mesmo mês, durante a abertura da 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro).

São previstas, a princípio, 200 vagas de níveis médio/técnico e superior distribuídas da seguinte forma:

Médico Veterinário: 80 vagas;

Engenheiro Agrônomo: 80 vagas; e

Técnico em Agropecuária: 40 vagas.

Polícia Civil e Militar da Bahia

Os novos concursos da Polícia Civil e Militar da Bahia também estão previstos para acontecer. O certame do PC-BA deve ocorrer ainda em 2025, segundo o diretor-geral da corporação, André Vian, em entrevista ao programa Linha de Frente no final de julho. Ainda não há data prevista para divulgação do edital e demais fases do certame.

A previsão é de 1 mil vagas, distribuídas da seguinte forma:

Delegado: 400 vagas

Investigador: 600 vagas

A realização de um novo concurso Polícia Militar da Bahia (PM BA) para Soldado está em estudo, segundo o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

A informação foi passada durante a celebração do Dia da Independência da Bahia, no início de julho. Além disso, ele relembrou que, nos últimos dois anos, cerca de 6 mil profissionais da segurança pública foram convocados e, no momento, 2 mil passam pelo curso de formação.