Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS À VISTA

Governo da Bahia vai anunciar concursos em outubro

O Estado prepara outros diversos certames em áreas de segurança pública e entre outras áreas

Carla Melo

Por Carla Melo

14/10/2025 - 10:03 h | Atualizada em 14/10/2025 - 10:45
Detalhes deverão ser anunciados no dia 28 de outubro
Detalhes deverão ser anunciados no dia 28 de outubro -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou que no dia 28 de outubro serão anunciados novos concursos para vagas de servidores públicos no Estado. De acordo com o gestor estadual, em seu podcast “Fala, Jero”, na edição de segunda-feira, 13.

Leia Também:

Concurso da Guarda Municipal oferece 100 vagas e salário de R$ 4 mil
Concurso da prefeitura oferece 577 vagas que pagam até R$ 21 mil
Universidade abre concurso com salários de R$ 8 mil

Ainda não foram informadas as áreas e cargos que serão contempladas nestes novos certames.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Apreciei uma proposta da Saeb [Secretaria de Administração do Estado da Bahia] sobre os próximos concursos que nós vamos anunciar já, já. Estamos preparando um anúncio para o dia 28 de outubro para os servidores do estado, e logo, logo vocês saberão as áreas que estarão contempladas nestes concursos”, disse ele.

Concursos previstos na Bahia

Sefaz BA

O concurso da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz BA) ganhou um importante sinal verde no planejamento do governo estadual após ser incluído no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026 no final de setembro. O PLOA prevê a realização do certame, com 200 vagas estimadas, mas o concurso ainda não foi autorizado.

ADAB

Em dezembro de 2024 foi formada a comissão organizadora do novo concurso Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB BA). A autorização do certame foi anunciada pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues, no mesmo mês, durante a abertura da 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro).

São previstas, a princípio, 200 vagas de níveis médio/técnico e superior distribuídas da seguinte forma:

  • Médico Veterinário: 80 vagas;
  • Engenheiro Agrônomo: 80 vagas; e
  • Técnico em Agropecuária: 40 vagas.

Polícia Civil e Militar da Bahia

Os novos concursos da Polícia Civil e Militar da Bahia também estão previstos para acontecer. O certame do PC-BA deve ocorrer ainda em 2025, segundo o diretor-geral da corporação, André Vian, em entrevista ao programa Linha de Frente no final de julho. Ainda não há data prevista para divulgação do edital e demais fases do certame.

A previsão é de 1 mil vagas, distribuídas da seguinte forma:

  • Delegado: 400 vagas
  • Investigador: 600 vagas

A realização de um novo concurso Polícia Militar da Bahia (PM BA) para Soldado está em estudo, segundo o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

A informação foi passada durante a celebração do Dia da Independência da Bahia, no início de julho. Além disso, ele relembrou que, nos últimos dois anos, cerca de 6 mil profissionais da segurança pública foram convocados e, no momento, 2 mil passam pelo curso de formação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia concursos Governo da Bahia servidores públicos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Detalhes deverão ser anunciados no dia 28 de outubro
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x