Saiu! Assembleia Legislativa divulga edital de concurso que paga até R$ 9,6 mil
Serão oferecidas mais de 100 vagas para cargos dos níveis médio e superior em Goiás
Por Carla Melo
Foi publicado nesta terça-feira, 28, o edital do concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Estão sendo oferecidas mais de 100 vagas para cargos de níveis médio e superior, em diversas áreas, com remuneração prevista entre R$ 7.067,54 e R$ 9.682,66.
Entre os cargos contemplados no certame, serão oferecidas quatro vagas para contador e uma vaga para economista, funções que desempenham suporte técnico às atividades parlamentares e administrativas da Alego.
A remuneração inicial para as funções está estimada em R$ 9.682,66, com jornada de trabalho de seis horas diárias. Esse valor pode ser acrescido de gratificação adicional de aperfeiçoamento profissional, sendo 25% para pós-graduação, 30% para mestrado e 35% para doutorado.
Veja as áreas e a quantidade de vagas contempladas
- Analista administrativo (20 vagas);
- Analista de ciência de dados (2 vagas);
- Analista de controle externo em contabilidade (1 vaga);
- Analista de controle externo em direito: (1 vaga);
- Analista de controle interno em contabilidade (2 vagas);
- Analista de controle interno em direito (2 vagas);
- Analista em gerenciamento de projetos de TI (2 vagas);
- Analista de infraestrutura ( 4 vagas);
- Analista de sistema (2 vagas)
- Contador (4 vagas);
- Desenvolvedor de sistemas (8 vagas)
- Economista (1 vaga)
- Assistente de suporte em TI (7 vagas);
- Fotógrafo (2 vagas);
- Policial legislativo (40 vagas)
- Técnico em gravação e som (2 vagas); e
- Técnico em refrigeração (1 vaga)
Como se inscrever
As inscrições do concurso Alego poderão ser feitas entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.
Para confirmar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa que varia entre os valores de R$120 (assistente legislativo e policial legislativo) e R$195 (analista legislativo).
Etapas do concurso Alego
Os inscritos na seleção serão avaliados por 7 etapas:
- Prova escrita objetiva;
- Prova escrita discursiva;
- Prova de conhecimentos práticos;
- Prova de aptidão física;
- Avaliação psicológica;
- Avaliação de títulos (exclusiva para cargos de nível superior, a ser detalhada em edital);
- Procedimento de heteroidentificação.
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026.
