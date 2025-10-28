Menu
CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Saiu! Assembleia Legislativa divulga edital de concurso que paga até R$ 9,6 mil

Serão oferecidas mais de 100 vagas para cargos dos níveis médio e superior em Goiás

Carla Melo

Por Carla Melo

28/10/2025 - 11:50 h | Atualizada em 28/10/2025 - 12:55
A remuneração inicial para as funções está estimada em R$ 9.682,66, -

Foi publicado nesta terça-feira, 28, o edital do concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Estão sendo oferecidas mais de 100 vagas para cargos de níveis médio e superior, em diversas áreas, com remuneração prevista entre R$ 7.067,54 e R$ 9.682,66.

Entre os cargos contemplados no certame, serão oferecidas quatro vagas para contador e uma vaga para economista, funções que desempenham suporte técnico às atividades parlamentares e administrativas da Alego.

A remuneração inicial para as funções está estimada em R$ 9.682,66, com jornada de trabalho de seis horas diárias. Esse valor pode ser acrescido de gratificação adicional de aperfeiçoamento profissional, sendo 25% para pós-graduação, 30% para mestrado e 35% para doutorado.

Veja as áreas e a quantidade de vagas contempladas

  • Analista administrativo (20 vagas);
  • Analista de ciência de dados (2 vagas);
  • Analista de controle externo em contabilidade (1 vaga);
  • Analista de controle externo em direito: (1 vaga);
  • Analista de controle interno em contabilidade (2 vagas);
  • Analista de controle interno em direito (2 vagas);
  • Analista em gerenciamento de projetos de TI (2 vagas);
  • Analista de infraestrutura ( 4 vagas);
  • Analista de sistema (2 vagas)
  • Contador (4 vagas);
  • Desenvolvedor de sistemas (8 vagas)
  • Economista (1 vaga)
  • Assistente de suporte em TI (7 vagas);
  • Fotógrafo (2 vagas);
  • Policial legislativo (40 vagas)
  • Técnico em gravação e som (2 vagas); e
  • Técnico em refrigeração (1 vaga)

Como se inscrever

As inscrições do concurso Alego poderão ser feitas entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

Para confirmar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa que varia entre os valores de R$120 (assistente legislativo e policial legislativo) e R$195 (analista legislativo).

Etapas do concurso Alego

Os inscritos na seleção serão avaliados por 7 etapas:

  • Prova escrita objetiva;
  • Prova escrita discursiva;
  • Prova de conhecimentos práticos;
  • Prova de aptidão física;
  • Avaliação psicológica;
  • Avaliação de títulos (exclusiva para cargos de nível superior, a ser detalhada em edital);
  • Procedimento de heteroidentificação.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026.

