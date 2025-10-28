OPORTUNIDADES
Concursos do governo da Bahia: veja órgãos que podem ser contemplados
A informação dos novos certames foram anunciadas pelo governador do Estado, Jerônimo Rodrigues
Por Carla Melo
O Governo da Bahia deve anunciar nesta terça-feira, 28, Dia do Servidor Público, novos concursos públicos com expectativa de contemplar diferentes órgãos do estado. A informação sobre o anúncio foi divulgada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, durante o podcast do governo ‘Fala, Jero!’, no dia 14 deste mês.
"Recebi uma proposta da SAEB sobre os próximos concursos que vamos anunciar em breve. Estamos preparando, para o dia 28 de outubro, um anúncio sobre concursos para os servidores do estado. Em breve, vocês saberão quais áreas serão contempladas", afirmou.
Leia Também:
Apesar de não haver informações sobre quais cargos deverão ser contemplados, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 da Bahia pode dar algumas pistas. De acordo com o site QConcursos, além de vagas na administração direta, também devem surgir oportunidades no Poder Legislativo.
Confira as possíveis oportunidades
Para a Administração Direta estão previstos os provimentos para os seguintes órgãos:
- Procuradoria-Geral do Estado (PGE): 110 cargos
- Secretaria de Administração (Saeb): 40 cargos
- Secretaria de Fazenda: 200 cargos
- Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur): 40 cargos
- Secretaria de Infraestrutura (Seinfra): 40 cargos
- Secretaria do Meio Ambiente (Sema): 55 cargos.
Já para a Administração Indireta, podem contemplar os órgãos:
- Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab): 200 cargos
- Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema): 55 cargos
- Universidade do Estado da Bahia (Uneb): 20 cargos
- Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS): 99 cargos
- Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc): 130 cargos
- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb): 20 cargos
- Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM): 60 cargos.
Além da previsão de provimentos para as Administração Direta e Indireta, o PLOA 2026 também prevê concursos para outros poderes.
No âmbito do Legislativo, o documento indica:
- Tribunal de Contas dos Municípios baianos (TCM) - 22 cargos
- Ministério Público da Bahia (MPBA): 30 cargos.
- Defensoria Pública da Bahia: 25 postos
Apesar da previsão dos cargos para concurso público, o texto do Orçamento ainda precisa ser votado na Assembleia Legislativa da Bahia. Além disso, ainda não há previsão de quais especialidades esses órgãos poderão ofertar.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes