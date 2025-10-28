Menu
CONCURSOS
OPORTUNIDADES

Concursos do governo da Bahia: veja órgãos que podem ser contemplados

A informação dos novos certames foram anunciadas pelo governador do Estado, Jerônimo Rodrigues

Carla Melo

Por Carla Melo

28/10/2025 - 12:27 h
Governadoria do Estado da Bahia
Governadoria do Estado da Bahia -

O Governo da Bahia deve anunciar nesta terça-feira, 28, Dia do Servidor Público, novos concursos públicos com expectativa de contemplar diferentes órgãos do estado. A informação sobre o anúncio foi divulgada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, durante o podcast do governo ‘Fala, Jero!’, no dia 14 deste mês.

"Recebi uma proposta da SAEB sobre os próximos concursos que vamos anunciar em breve. Estamos preparando, para o dia 28 de outubro, um anúncio sobre concursos para os servidores do estado. Em breve, vocês saberão quais áreas serão contempladas", afirmou.

Apesar de não haver informações sobre quais cargos deverão ser contemplados, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 da Bahia pode dar algumas pistas. De acordo com o site QConcursos, além de vagas na administração direta, também devem surgir oportunidades no Poder Legislativo.

Confira as possíveis oportunidades

Para a Administração Direta estão previstos os provimentos para os seguintes órgãos:

  • Procuradoria-Geral do Estado (PGE): 110 cargos
  • Secretaria de Administração (Saeb): 40 cargos
  • Secretaria de Fazenda: 200 cargos
  • Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur): 40 cargos
  • Secretaria de Infraestrutura (Seinfra): 40 cargos
  • Secretaria do Meio Ambiente (Sema): 55 cargos.

Já para a Administração Indireta, podem contemplar os órgãos:

  • Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab): 200 cargos
  • Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema): 55 cargos
  • Universidade do Estado da Bahia (Uneb): 20 cargos
  • Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS): 99 cargos
  • Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc): 130 cargos
  • Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb): 20 cargos
  • Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM): 60 cargos.

Além da previsão de provimentos para as Administração Direta e Indireta, o PLOA 2026 também prevê concursos para outros poderes.

No âmbito do Legislativo, o documento indica:

  • Tribunal de Contas dos Municípios baianos (TCM) - 22 cargos
  • Ministério Público da Bahia (MPBA): 30 cargos.
  • Defensoria Pública da Bahia: 25 postos

Apesar da previsão dos cargos para concurso público, o texto do Orçamento ainda precisa ser votado na Assembleia Legislativa da Bahia. Além disso, ainda não há previsão de quais especialidades esses órgãos poderão ofertar.

administração pública concursos públicos Governo da Bahia Oportunidades de emprego PLOA 2026 servidores públicos

x