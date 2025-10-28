Concursos do governo da Bahia: veja órgãos que podem ser contemplados

Governadoria do Estado da Bahia - Foto: Divulgação | Wikipédia

O Governo da Bahia deve anunciar nesta terça-feira, 28, Dia do Servidor Público, novos concursos públicos com expectativa de contemplar diferentes órgãos do estado. A informação sobre o anúncio foi divulgada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, durante o podcast do governo ‘Fala, Jero!’, no dia 14 deste mês.

"Recebi uma proposta da SAEB sobre os próximos concursos que vamos anunciar em breve. Estamos preparando, para o dia 28 de outubro, um anúncio sobre concursos para os servidores do estado. Em breve, vocês saberão quais áreas serão contempladas", afirmou.

Apesar de não haver informações sobre quais cargos deverão ser contemplados, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 da Bahia pode dar algumas pistas. De acordo com o site QConcursos, além de vagas na administração direta, também devem surgir oportunidades no Poder Legislativo.

Confira as possíveis oportunidades

Para a Administração Direta estão previstos os provimentos para os seguintes órgãos:

Procuradoria-Geral do Estado (PGE): 110 cargos

Secretaria de Administração (Saeb): 40 cargos

Secretaria de Fazenda: 200 cargos

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur): 40 cargos

Secretaria de Infraestrutura (Seinfra): 40 cargos

Secretaria do Meio Ambiente (Sema): 55 cargos.

Já para a Administração Indireta, podem contemplar os órgãos:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab): 200 cargos

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema): 55 cargos

Universidade do Estado da Bahia (Uneb): 20 cargos

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS): 99 cargos

Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc): 130 cargos

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb): 20 cargos

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM): 60 cargos.

Além da previsão de provimentos para as Administração Direta e Indireta, o PLOA 2026 também prevê concursos para outros poderes.

No âmbito do Legislativo, o documento indica:

Tribunal de Contas dos Municípios baianos (TCM) - 22 cargos

Ministério Público da Bahia (MPBA): 30 cargos.

Defensoria Pública da Bahia: 25 postos

Apesar da previsão dos cargos para concurso público, o texto do Orçamento ainda precisa ser votado na Assembleia Legislativa da Bahia. Além disso, ainda não há previsão de quais especialidades esses órgãos poderão ofertar.