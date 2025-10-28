Menu
CONFUSÃO

Secretário de prefeitura de cidade baiana é acusado de furtar vaca

Animal foi colocado a venda por amigo do servidor público

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/10/2025 - 22:02 h
Secretário é acusado de furtar vaca
O que começou como um simples favor entre conhecidos acabou se transformando em uma grande confusão no município de Coaraci, no sul da Bahia. Um homem afirma ter sido envolvido, sem saber, em um caso de furto de gado e acusa o secretário de Administração da Prefeitura, Sinho Fernandes, de ter roubado uma vaca e pedido que ele realizasse a venda do animal.

De acordo com relatos, Sinho teria procurado o conhecido e alegado que precisava retirar a vaca de um mangueiro pertencente ao pai. O homem, acreditando se tratar de uma negociação comum, anunciou o gado entre açougueiros da região.

Tudo corria normalmente até o momento da venda, quando o comprador chegou ao local acompanhado da Polícia Civil e do verdadeiro dono do animal, que reconheceu a vaca como sua e afirmou que ela havia sido roubada há cinco meses. O intermediário, pego de surpresa, mostrou áudios e vídeos para comprovar que apenas ajudava a vender o bicho a pedido do secretário.

Chamado para esclarecer o caso, Sinho Fernandes não apareceu no local, segundo o relato. O animal acabou devolvido ao verdadeiro proprietário, e a ocorrência não chegou a ser formalmente registrada na delegacia - o que, no entanto, não impediu o assunto de se espalhar rapidamente pela cidade. As informações são do Site Verdinho Itabuna.

Mulher investigada por matar marido a facadas é ouvida e liberada
Bolsonaristas baianos reagem a megaoperação no Rio: "Necessária"
Disputa por terra deixa dois mortos em assentamento na Bahia

O homem que intermediou a venda contou que a situação o abalou profundamente. Apontado injustamente por alguns moradores como autor do furto, ele relatou estar em tratamento psicológico e fazendo uso de medicamentos após crises de ansiedade provocadas pelo episódio.

