Mulher investigada por matar marido a facadas é ouvida e liberada

O advogado de defesa, Jorge Domingos, declarou que sua cliente não estava foragida e se apresentou voluntariamente à polícia - Foto: Redes sociais

A mulher investigada por matar o companheiro a facadas em Alagoinhas, no agreste baiano, se apresentou à polícia na tarde desta segunda-feira, 27, para prestar depoimento e foi liberada em seguida.

Segundo apuração do Portal A TARDE, Raiane Vivian compareceu à 1ª Delegacia Territorial (DT) do município acompanhada por seu advogado, por volta das 16h. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Amanda Brito, “Vivian foi ouvida, apresentou sua versão sobre o ocorrido e foi liberada, pois o período de flagrante já havia se encerrado”.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.

Defesa nega fuga

O advogado de defesa, Jorge Domingos, declarou que sua cliente não estava foragida e se apresentou voluntariamente à polícia. Ele informou ainda que Raiane foi submetida a exame de corpo de delito, que teria apontado lesões em diversas partes do corpo, como:

rosto;

olhos;

boca;

nariz;

supercílios;

além de marcas de agressões provocadas por ripas e socos.

“Raiane não fugiu. Ela se apresentou, prestou todos os esclarecimentos necessários e permanece à disposição da Justiça. A autoridade policial segue nas investigações, e a defesa apresentará provas que comprovam sua versão dos fatos”, afirmou Domingos.

O advogado acrescentou que, após o crime, Raiane deixou o local por medo de represálias e vem sendo ameaçada em redes sociais. Segundo ele, a investigada está atualmente em Alagoinhas, sob orientação jurídica e sem acesso ao imóvel onde vivia.

Relacionamento conturbado

Raiane e Nicholas Fábio mantinham um relacionamento de 12 anos, marcado por conflitos e episódios de violência. Em entrevista à imprensa, a mãe de Nicholas afirmou que esta teria sido a terceira vez que a suspeita usou facas durante discussões e que o casal estava em processo de separação.

“A maioria das brigas era por ciúme. Ela não queria que ele tivesse amigos, nem que se aproximasse da família. Eles estavam prestes a se separar e ela não queria perder o que tinha com ele”, declarou Maria, mãe da vítima, à Record Bahia.

A defesa, no entanto, nega que houvesse separação e também refuta a hipótese de motivação financeira.

“Falar em motivação patrimonial é incoerente. Eles não tinham veículo, não havia dinheiro envolvido e a casa onde moravam havia sido doada pela família dele. Que patrimônio seria esse?”, questionou o advogado.

Histórico de agressões

O defensor confirmou que o casal tinha um histórico de conflitos e destacou que há registro de ocorrência anterior feito por Raiane na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), relatando agressões sofridas anos atrás.

“Era um relacionamento conturbado, com episódios de violência física e psicológica de ambos os lados. Raiane é uma mulher negra, mãe, que tem sido julgada e atacada publicamente, mas confia na investigação e no trabalho da polícia”, concluiu Domingos.

Raiane e Nicholas tinham uma filha de 8 anos, que atualmente está sob os cuidados da mãe.