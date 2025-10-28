TENTATIVA DE FILICÍDIO
Mulher é presa após tentar matar filha de dois anos
Suspeita usou travesseiro para sufocar a criança
Por Redação
Uma mulher, de 19 anos, foi presa em flagrante, nesta segunda-feira, 27, na cidade de Belmonte, no extremo sul da Bahia, suspeita de tentar matar a própria filha, uma criança de dois anos. As investigações apontaram que a mulher teria tentado sufocar a menina com um travesseiro.
Segundo informações da Polícia Civil, a mulher só não conseguiu matar a filha porque foi impedida pelo ex-namorado. Após o episódio, ela própria levou a filha ao hospital, tentando justificar os ferimentos como resultado de um suposto caso de violência doméstica.
No entanto, os profissionais de saúde suspeitaram e acionaram a polícia. Logo após atender a ocorrência, os agentes foram à residência onde mãe e filha moravam e, no local, encontraram roupas infantis queimadas, brinquedos destruídos e uma janela quebrada.
Testemunhas relataram que precisaram contê-la fisicamente para evitar que a tragédia se consumasse. Ainda conforme a polícia, o relatório médico, registros fotográficos e depoimentos de testemunhas, de policiais militares e da conselheira tutelar confirmaram a tentativa de homicídio.
Ainda conforme a corporação, a mulher já possuía histórico de envolvimento em outras ocorrências policiais no município, com registros de comportamentos violentos. Diante dos fatos, a Delegacia Territorial de Belmonte representou pela prisão preventiva da investigada, que permanece custodiada à disposição da Justiça.
