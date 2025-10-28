Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENTATIVA DE FILICÍDIO

Mulher é presa após tentar matar filha de dois anos

Suspeita usou travesseiro para sufocar a criança

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 20:37 h
Polícia encontrou alguns indícios do crime na casa onde e filha moram
Polícia encontrou alguns indícios do crime na casa onde e filha moram -

Uma mulher, de 19 anos, foi presa em flagrante, nesta segunda-feira, 27, na cidade de Belmonte, no extremo sul da Bahia, suspeita de tentar matar a própria filha, uma criança de dois anos. As investigações apontaram que a mulher teria tentado sufocar a menina com um travesseiro.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher só não conseguiu matar a filha porque foi impedida pelo ex-namorado. Após o episódio, ela própria levou a filha ao hospital, tentando justificar os ferimentos como resultado de um suposto caso de violência doméstica.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, os profissionais de saúde suspeitaram e acionaram a polícia. Logo após atender a ocorrência, os agentes foram à residência onde mãe e filha moravam e, no local, encontraram roupas infantis queimadas, brinquedos destruídos e uma janela quebrada.

Roupas da criança foram queimadas
Roupas da criança foram queimadas | Foto: Divulgação Polícia Civil

Testemunhas relataram que precisaram contê-la fisicamente para evitar que a tragédia se consumasse. Ainda conforme a polícia, o relatório médico, registros fotográficos e depoimentos de testemunhas, de policiais militares e da conselheira tutelar confirmaram a tentativa de homicídio.

Leia Também:

Idoso de 85 anos é vítima de golpe após aceitar ‘oração’ na Bahia
Megaoperação no Rio: relembre os momentos mais sangrentos da cidade
Alckmin convoca reunião de emergência após operação no Rio de Janeiro

Ainda conforme a corporação, a mulher já possuía histórico de envolvimento em outras ocorrências policiais no município, com registros de comportamentos violentos. Diante dos fatos, a Delegacia Territorial de Belmonte representou pela prisão preventiva da investigada, que permanece custodiada à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia belmonte histórico criminal prisão em flagrante Tentativa de Homicídio violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia encontrou alguns indícios do crime na casa onde e filha moram
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Polícia encontrou alguns indícios do crime na casa onde e filha moram
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Polícia encontrou alguns indícios do crime na casa onde e filha moram
Play

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

Polícia encontrou alguns indícios do crime na casa onde e filha moram
Play

Vídeo: mulher é flagrada agredindo a mãe com socos e puxões de cabelo

x