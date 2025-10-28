Idoso de 85 anos é vítima de golpe após aceitar ‘oração’ na Bahia

Um familiar do idoso acionou a polícia, que realizou buscas nas estradas próximas - Foto: Divulgação | Ascom Polícia Civil

Um idoso de 85 anos foi vítima de um golpe aplicado por dois homens que se passaram por religiosos, na tarde de segunda-feira, 27 em uma fazenda no distrito de Salgadália, zona rural de Conceição do Coité, cidade localizada a cerca de 108 km de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local em um carro e disseram que fariam uma oração de bênção na propriedade. Durante a visita, pediram que o idoso pegasse o dinheiro que tinha para que fosse “abençoado”. Ao entregar R$ 900, a vítima foi enganada — os homens fugiram logo em seguida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Buscas

Um familiar do idoso acionou a polícia, que realizou buscas nas estradas próximas, mas os suspeitos não foram encontrados. Testemunhas relataram que o veículo seguiu em direção ao município de Araci.

As imagens de câmeras de segurança da região foram solicitadas para ajudar na identificação dos golpistas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Conceição do Coité.