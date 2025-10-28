INVESTIGAÇÃO
Idoso de 85 anos é vítima de golpe após aceitar ‘oração’ na Bahia
Suspeitos disseram que fariam uma oração de bênção na propriedade
Por Leilane Teixeira
Um idoso de 85 anos foi vítima de um golpe aplicado por dois homens que se passaram por religiosos, na tarde de segunda-feira, 27 em uma fazenda no distrito de Salgadália, zona rural de Conceição do Coité, cidade localizada a cerca de 108 km de Feira de Santana.
De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local em um carro e disseram que fariam uma oração de bênção na propriedade. Durante a visita, pediram que o idoso pegasse o dinheiro que tinha para que fosse “abençoado”. Ao entregar R$ 900, a vítima foi enganada — os homens fugiram logo em seguida.
Um familiar do idoso acionou a polícia, que realizou buscas nas estradas próximas, mas os suspeitos não foram encontrados. Testemunhas relataram que o veículo seguiu em direção ao município de Araci.
As imagens de câmeras de segurança da região foram solicitadas para ajudar na identificação dos golpistas.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Conceição do Coité.
