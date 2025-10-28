Menu
INVESTIGAÇÃO

Idoso de 85 anos é vítima de golpe após aceitar ‘oração’ na Bahia

Suspeitos disseram que fariam uma oração de bênção na propriedade

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/10/2025 - 19:56 h
Um familiar do idoso acionou a polícia, que realizou buscas nas estradas próximas
Um familiar do idoso acionou a polícia, que realizou buscas nas estradas próximas

Um idoso de 85 anos foi vítima de um golpe aplicado por dois homens que se passaram por religiosos, na tarde de segunda-feira, 27 em uma fazenda no distrito de Salgadália, zona rural de Conceição do Coité, cidade localizada a cerca de 108 km de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local em um carro e disseram que fariam uma oração de bênção na propriedade. Durante a visita, pediram que o idoso pegasse o dinheiro que tinha para que fosse “abençoado”. Ao entregar R$ 900, a vítima foi enganada — os homens fugiram logo em seguida.

Leia Também:

Alckmin convoca reunião de emergência após operação no Rio de Janeiro
Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE
Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Buscas

Um familiar do idoso acionou a polícia, que realizou buscas nas estradas próximas, mas os suspeitos não foram encontrados. Testemunhas relataram que o veículo seguiu em direção ao município de Araci.

As imagens de câmeras de segurança da região foram solicitadas para ajudar na identificação dos golpistas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Conceição do Coité.

Tags:

araci Bahia Conceição do Coité crime falsos religiosos golpe idoso investigação polícia militar Salgadália

x