Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Um dos homens suspeitos de executar a tiros o motorista de ônibus Tiago dos Anjos Santana, 36 anos, em novembro de 2024, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso nesta terça-feira, 28. Kauã Tavares Moreira, 20 anos, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto, foi localizado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após dar entrada na unidade policial com um ferimento a bala em um dos pés.

Segundo o delegado Jader Oliveira, Kauã procurou ajuda no hospital, no sábado, 25, alegando ter sido vítima de uma tentativa de roubo. “Ele alega que foi uma tentativa de assalto, mas duvido. Acho que foi o tráfico que retaliou, pois foi logo depois de cair na mídia que ele executou o motorista”, disse Oliveira ao Portal A TARDE.

O crime ocorreu no bairro Ponto Parada, em Simões Filho, mesmo local onde Tiago foi morto. O motorista retornava do trabalho, quando foi abordado por Kauã e o irmão, Matheus Kevim Tavares Moreira, 23, na Rodovia BR-324, nas proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Estadual. O rapaz foi executado, quando tentava se esconder dentro de um ônibus. Segundo o delegado eles fazem parte da facção Bonde do Maluco (BDM).

As investigações apontam que Kauã foi o autor dos disparos que mataram Tiago, enquanto o irmão pilotava a motocicleta usada no crime e dava cobertura durante a fuga. Matheus segue foragido. Após a alta médica, Kauã será ouvido pela Polícia Civil e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O homicídio ocorreu na noite do dia 27 de novembro de 2024, quando Tiago dos Anjos Santana, de 36 anos, retornava do trabalho e foi perseguido por dois homens em uma motocicleta. Câmeras de segurança da BR-324, na altura do km 605, no bairro Ponto Parada, registraram a ação criminosa.

Nas imagens, Tiago tenta correr para se abrigar dentro de um ônibus parado na rodovia, mas é impedido e executado com vários tiros. O crime foi classificado pela polícia como homicídio qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com o delegado Jader Oliveira, o assassinato não teve motivação financeira, já que nenhum pertence foi levado. A principal linha de investigação indica que o crime pode ter sido uma execução ligada ao tráfico de drogas.

“Não ficou clara a motivação. Há uma versão de que os autores acharam que o motorista tinha roubado na área e iam dar um corretivo. Mas antes disso, já executaram quando a vítima tentou se esconder no ônibus”, explicou Oliveira.

O inquérito da 22ª DT também revelou que Kauã e Matheus têm envolvimento com o tráfico e são integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM). Ambos possuem passagens anteriores pela polícia - Matheus por receptação e adulteração de veículo, e Kauã, apreendido ainda menor, por tráfico de drogas.

A vítima, Tiago dos Anjos Santana, era motorista metropolitano e trabalhava na linha Candeias × Terminal de Águas Claras, da empresa Avanço Transportes. À época, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro) lamentou o crime e destacou que Tiago estava encerrando sua jornada de trabalho quando foi morto.

A empresa Avanço se manifestou por meio de nota.

"A Avanço Transportes e Turismo Ltda. vem a público manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do trabalhador Tiago dos Anjos Santana, ocorrido na noite desta última quarta-feira (27/11/2024), vítima de latrocínio ocorrido por volta das 22h, na cidade de Simões Filho, nas imediações do Posto da Polícia Rodoviária Federal.

O jovem trabalhador Tiago dos Anjos Santana vinha prestando, há pouco tempo, serviços ocasionais para a Avanço Transportes e Turismo Ltda., tendo realizado o seu último serviço em favor desta empresa ainda antes das 18h do dia 27/11/2024, de modo que a notícia pegou a todos de surpresa, causando grave comoção e consternação.

Trabalhador jovem e dedicado, o falecido Tiago dos Anjos Santana aspirava a uma vaga no quadro de empregados da Avanço Transportes e Turismo Ltda., e, possivelmente, alcançaria esse propósito, não tivesse essa triste fatalidade, em tudo lamentável, abreviado a sua vida.

A Avanço Transportes e Turismo Ltda., portanto, expressa os seus sinceros sentimentos aos familiares enlutados, aos quais vem manifestando a solidariedade e o apoio que estão ao seu alcance”.