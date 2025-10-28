Disputa por terra deixa dois mortos em assentamento na Bahia

Terceira vítima segue internada em estado grave - Foto: Reprodução

Uma possível disputa por terra pode ter motivado o ataque armado que deixou dois agricultores mortos e um terceiro gravemente ferido na manhã desta terça-feira, 28, no assentamento Córrego da Barriguda, ligado à Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais, na zona rural de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. A área fica próxima ao Parque Nacional do Monte Pascoal, na divisa com o município de Itabela.

As vítimas fatais foram identificadas como sendo Alberto Carlos dos Santos, 60 anos, e o filho, Amauri Sena dos Santos, 37. Alberto morreu no local, já Amauri ainda foi levado ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos. O agricultor que ficou ferido no ataque foi Joabson Lima Alves dos Santos, 35. Atingido na cabeça, fêmur e abdômen, ele passou por cirurgia e permanece internado em estado grave.

Segundo informações de testemunhas, cerca de 30 indígenas pataxó, encapuzados, com os rostos pintados e portando armas de grosso calibre, pistolas e fuzis, invadiram o assentamento por volta das 7h da manhã. O grupo teria realizado a ação como parte de uma tentativa de retomada de território tradicional.

Caminhonete usada para dar socorro as vítimas | Foto: Reprodução

De acordo com o cacique Aruã Pataxó, coordenador regional da Funai, o episódio ocorreu dentro dos limites da Terra Indígena Barra Velha, demarcada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) desde 2008. Segundo ele, “a ação faz parte de um processo de retomada em área considerada ancestral pelo povo Pataxó”. As informações são do site Radar News.

Os agricultores, porém, contestam essa versão. Eles afirmam viver na localidade há mais de 20 anos, em um assentamento de 375 hectares, criado com fins de reforma agrária. Um dos produtores rurais, que preferiu não se identificar, descreveu o ataque como “violento e inesperado".

“Com a cara pintada, alguns encapuzados, invadiram as casas, aterrorizando, batendo, agredindo mulheres e idosos. Deram prazo pra gente deixar o local. Armas de grosso calibre, pistolas”, relatou o agricultor.

Ainda segundo os relatos, o grupo teria interceptado dois carros na entrada da associação durante o ataque. Apesar das ameaças, os moradores afirmam que não pretendem abandonar o assentamento. As autoridades seguem investigando.