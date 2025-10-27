Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Mulher é suspeita de matar o próprio marido a facadas: “Ciumenta”

Raiane Vivian fugiu e está sendo procurada pela polícia

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/10/2025 - 17:56 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher é suspeita de matar o próprio marido a facadas: “Ciumenta”
-

Um homem identificado como Nicholas Fábio de Souza, foi morto a golpe de faca em Alagoinhas. O caso aconteceu na madrugada de sábado, 25, e principal suspeitado crime é própria companheira, que está sendo procurada pela Polícia Civil.

Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE com a família da vítima, a suspeita teria desferido golpes de faca na região do pescoço da vítima, durante uma discussão pós festa. Após o crime, Raiane Vivian fugiu e disse a vizinhos ter agido em "legítima defesa".

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ciumes?

A mãe de Nícolas contou eles tinham um relacionamento de 12 anos e era marcado por brigas constantes. Esta seria a terceira vez que a suspeita usava facas durante as discussões.

"A maioria dos conflitos eram motivados pelo ciúme excessivo de Raiane, que tinha ciúmes até de mim. Ela não queria quje ele tivesse amigos, não queria que ele tivesse vida", contou Maria em entrevista à Record Bahia.

A mãe do mototaxista também que o filho era violento. Segundo ela, "diante dos ataques que ele sofria com facas,ele colocava o braço para se defender, não para agredi-la".

Leia Também:

Guerra entre facções causa pânico e mortes no Rio de Janeiro; assista
Influenciador de fofoca é executado com 17 tiros na frente de casa
Mulher mata ex-companheiro a facadas durante discussão na Bahia

O que diz a Polícia?

Ao Portal A TARDE, a delegada do caso, Amanda Brito, ifnormou que ela continua sendo procurada através de diligências que estão sendo realizadas na cidade..

"A Polícia Civil já identificou e está realizando diligências para localizar a autora do homicídio de Nicholas Fábio de Souza, de 33 anos, vítima de golpes de arma branca desferidos pela companheira durante uma briga de casal, na madrugada de sábado. A delegacia territorial (dt/alagoinhas) foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia, e instaurou um inquérito para apurar o crime. oitivas estão em andamento para esclarecer a motivação",

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alagoinhas Bahia briga de casal ciúmes Crime passional facadas HOMICÍDIO investigação Polícia Civil violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Play

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

Play

Vídeo: mulher é flagrada agredindo a mãe com socos e puxões de cabelo

x