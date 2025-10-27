Mulher é suspeita de matar o próprio marido a facadas: “Ciumenta”

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem identificado como Nicholas Fábio de Souza, foi morto a golpe de faca em Alagoinhas. O caso aconteceu na madrugada de sábado, 25, e principal suspeitado crime é própria companheira, que está sendo procurada pela Polícia Civil.

Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE com a família da vítima, a suspeita teria desferido golpes de faca na região do pescoço da vítima, durante uma discussão pós festa. Após o crime, Raiane Vivian fugiu e disse a vizinhos ter agido em "legítima defesa".

Ciumes?

A mãe de Nícolas contou eles tinham um relacionamento de 12 anos e era marcado por brigas constantes. Esta seria a terceira vez que a suspeita usava facas durante as discussões.

"A maioria dos conflitos eram motivados pelo ciúme excessivo de Raiane, que tinha ciúmes até de mim. Ela não queria quje ele tivesse amigos, não queria que ele tivesse vida", contou Maria em entrevista à Record Bahia.

A mãe do mototaxista também que o filho era violento. Segundo ela, "diante dos ataques que ele sofria com facas,ele colocava o braço para se defender, não para agredi-la".

O que diz a Polícia?

Ao Portal A TARDE, a delegada do caso, Amanda Brito, ifnormou que ela continua sendo procurada através de diligências que estão sendo realizadas na cidade..

"A Polícia Civil já identificou e está realizando diligências para localizar a autora do homicídio de Nicholas Fábio de Souza, de 33 anos, vítima de golpes de arma branca desferidos pela companheira durante uma briga de casal, na madrugada de sábado. A delegacia territorial (dt/alagoinhas) foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia, e instaurou um inquérito para apurar o crime. oitivas estão em andamento para esclarecer a motivação",

