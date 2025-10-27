Guerra entre facções causa pânico e mortes no Rio de Janeiro; assista

- Foto: Reprodução | TV Globo

Uma guerra de facções que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 27, no bairro Costa Barros, Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 4 pessoas mortas sendo dois moradores incluindo uma idosa que teve a casa invadida.

De acordo com a PM, traficantes do Comando Vermelho (CV) tentaram tomar, a partir do Complexo do Chapadão, o Complexo da Pedreira, sob domínio do Terceiro Comando Puro. O TCP revidou a tiros, e os homens do CV recuaram.

De acordo com portal G1, durante a fuga dois criminosos do CV foram encurralados pelo TCP e invadiram uma residência. Nesse confronto, um dos invasores acabou atingindo Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, na cabeça. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu.

Já em outro ponto Elison Nascimento Vasconcelos, de 33 anos, foi atingido no peito quando saía de um pagode. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, mas acabou morrendo.

Confira o tiroteio:

A PM foi acionada para conter o conflito e, durante o confronto, dois suspeitos acabaram mortos. Outros três foram presos entre eles o homem que invadiu a casa de Marli. Na ação foram apreendidos 7 fuzis e seis carros roubados.

O tiroteio causou pânico que fez com que clientes e funcionários de um empreendimento da região precisassem se abrigar na cozinha e no banheiro do estabelecimento. O momento foi registrado em vídeo que circulas nas redes sociais.