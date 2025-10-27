Influenciador de fofoca é executado com 17 tiros na frente de casa

Influenciador conhecido como Rei do Fuá - Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador digital conhecido nas redes sociais como "Rei do Fuá", Gefferson Willian dos Santos foi morto com pelo menos 17 tiros no domingo, 26, em frente a sua casa no bairro Sol Nascente na cidade de Brejo Santo no interior do Ceará. O crime aconteceu na Rua Aristides Nezinho.

De acordo com o portal G1, testemunhas informaram que a vítima foi atacada por um homem que chegou ao local do crime em um moto e atirou no carro do influenciador.

Gefferson ainda tentou sair pela porta do passageiro, mas acabou sendo atingido por mais disparos e morreu no local. O autor do crime fugiu.

Rei do Fuá possui 16 mil seguidores no Instagram onde costumava fazer postagens de fofocas e críticas a políticos, empresários e outras personalidades. Ele era réu em um processo por difamação e calúnia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de um homício doloso, ocorrido na noite desse domingo (26), no município de Brejo Santo - Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Ceará.

Ainda segundo a SSPDS, um homem de 33 anos foi lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública. A vítima, que já possuía antecedentes criminais - tendo seis registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia -, foi a óbito no local.

A Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.

