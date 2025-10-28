Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Integrantes baianos do CV morrem em megaoperação no Rio de Janeiro

Ação da polícia ocorre nos complexos do Alemão e da Penha

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 9:28 h
Entre os feridos estão um cabo do Bope
Dois integrantes Comando Vermelho (CV) baianos, morreram durante uma megaoperação policial realizada nesta terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação terminou com quatro mortes e 22 prisões.

A operação mobilizou cerca de 2,5 mil agentes da Polícia Civil e Militar, com apoio do Ministério Público, como parte da Operação Contenção.

Segundo a polícia, a ação tinha como alvo chefes do tráfico responsáveis por expandir a atuação da facção dentro e fora do Rio, com cumprimento de cem mandados de prisão, incluindo 30 foragidos de outros estados. Durante a ofensiva, traficantes reagiram com extrema violência, lançando granadas por drones contra equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Ex-auditor preso na Bahia após forjar morte é levado para presídio
Mãe é presa após dar pauladas na cabeça do filho de 9 anos
Oficial de Justiça é morto a facadas no interior da Bahia

Entre os feridos estão um cabo do Bope, um morador em situação de rua, um homem e uma mulher. A polícia informou que o agente militar não corre risco de morte.

A ofensiva contou com helicópteros, 32 blindados e veículos de demolição, mobilizando agentes de todas as delegacias especializadas da capital e da Região Metropolitana.

A operação ocorre após mais de um ano de investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e visa conter o avanço territorial do CV.

Por causa da ação, 45 escolas municipais fecharam, cinco clínicas da família suspenderam atendimentos externos e 12 linhas de ônibus foram desviadas.

x