Oficial de Justiça é morto a facadas no interior da Bahia

Kergivan, de 65 anos, era muito querido por amigos e vizinhos - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil de Ibicaraí, cidade do sul da Bahia, investiga a morte do oficial de Justiça Kergivan Ambrósio de Oliveira Mateus, de 65 anos. O corpo dele foi encontrado por familiares, na tarde do domingo, 26, dentro da própria casa, com diversas lesões causadas por arma branca, possivelmente faca.

Informações preliminares dão conta de que Kergivan pode ter sido surpreendido durante um assalto. O corpo dele estava em um dos quartos do imóvel. Os suspeitos fugiram levando o carro, o celular e a carteira do oficial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso é tratado, inicialmente, como latrocínio - roubo com resultado morte -, mas outras hipóteses, como homicídio, também são consideradas pela Polícia Civil.

| Foto: Reprodução Site Verdinho Itabuna

Muito querido

Servidor do Poder Judiciário da Bahia, Kergivan era bastante conhecido e respeitado em Ibicaraí e nas cidades vizinhas. Colegas, advogados e moradores destacaram o profissionalismo e o caráter do oficial, cuja morte gerou grande comoção.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.