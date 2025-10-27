Menu
POLÍCIA
LATROCÍNIO

Oficial de Justiça é morto a facadas no interior da Bahia

Corpo do idoso foi encontrado no domingo, 26, dentro da própria casa

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 23:26 h
Kergivan, de 65 anos, era muito querido por amigos e vizinhos
A Polícia Civil de Ibicaraí, cidade do sul da Bahia, investiga a morte do oficial de Justiça Kergivan Ambrósio de Oliveira Mateus, de 65 anos. O corpo dele foi encontrado por familiares, na tarde do domingo, 26, dentro da própria casa, com diversas lesões causadas por arma branca, possivelmente faca.

Informações preliminares dão conta de que Kergivan pode ter sido surpreendido durante um assalto. O corpo dele estava em um dos quartos do imóvel. Os suspeitos fugiram levando o carro, o celular e a carteira do oficial.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso é tratado, inicialmente, como latrocínio - roubo com resultado morte -, mas outras hipóteses, como homicídio, também são consideradas pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução Site Verdinho Itabuna
| Foto: Reprodução Site Verdinho Itabuna

Muito querido

Servidor do Poder Judiciário da Bahia, Kergivan era bastante conhecido e respeitado em Ibicaraí e nas cidades vizinhas. Colegas, advogados e moradores destacaram o profissionalismo e o caráter do oficial, cuja morte gerou grande comoção.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.

x