Desengasgo tem novas regras para bebês e adultos; veja o que mudou

O protocolo mundial de primeiros socorros em casos de engasgo acaba de ser atualizado pela American Heart Association (AHA).

A entidade, que dita as diretrizes seguidas globalmente, revisou suas orientações de emergência, tornando as manobras de desengasgo mais eficazes e seguras para bebês, crianças e adultos conscientes.

A principal novidade é o retorno obrigatório das pancadas nas costas antes das compressões abdominais, a famosa Manobra de Heimlich. Até então, o protocolo da AHA orientava iniciar diretamente pelas compressões.

“A atualização consolida décadas de estudos e testes clínicos. É um retorno às evidências que mostram que as pancadas nas costas ajudam a deslocar o objeto antes mesmo das compressões abdominais”, explica Ashish Panchal, médico e coordenador do comitê de emergência cardiovascular da AHA.

O objetivo é aumentar a eficácia, reduzir o tempo de resposta e, principalmente, diminuir o risco de lesões.

Novo passo a passo para cada faixa etária

A partir de agora, a regra básica é alternar 5 pancadas nas costas com 5 compressões, até que o corpo estranho seja expelido ou a vítima perca a consciência.

Passo a passo para crianças (acima de 1 ano) e adultos

A vítima deve estar consciente e sem conseguir tossir, falar ou respirar:

Fique atrás da vítima, levemente inclinado(a) para frente. Dê cinco pancadas firmes nas costas com o calcanhar da mão, entre as escápulas. Manobra de Heimlich: Se o objeto não sair, realize cinco compressões abdominais: Feche um punho e posicione-o acima do umbigo e abaixo do osso do peito; segure o punho com a outra mão e comprima com força para dentro e para cima. Repita a sequência de 5 pancadas + 5 compressões até a vítima desengasgar ou desmaiar.

Passo a passo para bebês (até 1 ano)

Para bebês, as compressões abdominais são proibidas (para não ferir órgãos internos). O procedimento é feito com apoio e compressões torácicas:

Verifique se o bebê está realmente engasgado (não chora, não tosse, fica molinho ou muda de cor). Apoie o bebê de bruços sobre seu antebraço, mantendo a cabeça mais baixa que o corpo. Dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas. Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito, usando a base da palma da mão. Repita a alternância de 5 pancadas + 5 compressões no peito até o objeto sair.

Se a vítima (adulto, criança ou bebê) desmaiar, pare as manobras e inicie a Reanimação Cardiopulmonar (RCP) imediatamente (30 compressões no peito + 2 ventilações, no caso de bebês, usando os polegares). Sempre acione o SAMU (192) antes de iniciar os procedimentos.

Outras mudanças no protocolo AHA

A atualização da AHA também incluiu novos pontos vitais para o socorro: