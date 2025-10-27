Ação oferece 150 exames gratuitos de glaucoma e catarata em Salvador

Público-alvo são homens e mulheres a partir dos 50 anos - Foto: Divulgação Fundação Lar Harmonia

Uma ação realizada pela Fundação Lar Harmonia vai oferecer neste domingo, 2 de novembro, no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), no bairro de Piatã, em Salvador, 150 exames gratuitos de glaucoma e catarata. Em sua 23ª edição, a iniciativa tem como principal objetivo a detecção precoce dessas duas doenças oculares que, se não tratadas, podem levar à perda da visão.

O mutirão acontece das 7h às 14h e tem como público-alvo homens e mulheres a partir dos 50 anos. Além disso, pessoas com histórico familiar de glaucoma ou catarata e com idade a partir dos 20 anos também podem participar.

Ação tem como objetivo a detecção precoce do glaucoma e catarata | Foto: Divulgação Fundação Lar Harmonia

Para realizar os exames, é necessário apresentar originais e cópias do RG, cartão do SUS de Salvador e comprovante de residência. O agendamento já está aberto e pode ser feito pelo site da instituição: https://www.larharmonia.org.br/about-3

A Fundação

Fundada em 1994, a Fundação Lar Harmonia é uma organização sem fins lucrativos que há mais de 30 anos atua na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão social. Com sede em Piatã, a instituição desenvolve projetos voltados a famílias em situação de vulnerabilidade nos bairros Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho e Baixa do Tubo.

Entre as iniciativas mantidas estão o ambulatório médico-odontológico, o Lar de Idosos Fabiano de Cristo, uma escola integral, creche-escola, núcleos de psicologia, jurídico e de assistência social, além de editora e distribuidora de livros.

“Preservar a visão é preservar a qualidade de vida. Nosso mutirão é uma forma de garantir que mais pessoas tenham acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce dessas doenças”, destaca a direção da Fundação.

Serviço