Mulher leva bebê reborn à UPA afirmando que boneco estava com gripe

Uma situação inusitada chamou a atenção de pacientes e funcionários de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, neste domingo, 26. Uma mulher, que não foi identificada, foi ao local em busca de atendimento médico para um bebê reborn - boneco (a) de silicone com aparência realista.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do município, a mulher acompanhava uma paciente na unidade de saúde, no bairro Ipase, quando pediu a uma enfermeira ajuda para o 'bebê', alegando que ele estava com sintomas de gripe.

Ainda segundo o órgão, a mulher insistiu pelo atendimento, o que fez com que uma equipe da pediatria fosse verificar a 'criança'. Ao perceberem se tratar de um bebê reborn, os profissionais informou não poder seguir com o atendimento "por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS". Diante da recusa, a mulher saiu visivelmente chateada.

Em nota, a Superintendência das Unidades de Pronto Atendimento de Várzea Grande informou que os "atendimentos devem ser destinados a pacientes que realmente necessitam de cuidados médicos, evitando assim prejuízos à assistência prestada à população".