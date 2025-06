Dia da Cegonha Reborn é aprovado na Câmara; prefeito faz veto

Data escolhida seria 4 de setembro - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Após um projeto que criava o 'Dia da Cegonha Reborn' ser aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em maio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) vetou integralmente o PL que sugeria homenagear as artesãs que criam bonecas super-realistas. A data escolhida seria 4 de setembro.

Nas redes sociais Paes escreveu na manhã desta segunda-feira (2): "Com todo respeito aos interessados mas não dá".

Com todo respeito aos interessados mas não dá…. pic.twitter.com/qVK5zqX8Qj — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 2, 2025

De acordo com o vereador Vitor Hugo (MDB), autor da proposta, as bonecas são utilizadas em terapias e trabalhos de recuperação de mulheres com depressão.

"[É] uma homenagem emocionante a mulheres incríveis da nossa cidade. São artesãs que criam bonecas realistas usadas em terapias. Muitas delas passaram por momentos difíceis, como depressão, luto, dores profundas, e encontraram nesse trabalho uma forma de cura e amor", escreveu o vereador nas redes sociais.

"A arte da Cegonha Reborn também tem sido utilizada em diversos países, como forma de lembrança de um filho pequeno ou de um bebê que não sobreviveu, e ainda, tem contribuído para transformar os adultos colecionadores em mamães e papais, que passam a adotar essas experiencias em suas vidas reais", diz a justificativa da proposta.

Segundo o projeto, os reborn são bebês extremamente realistas, fabricados artesanalmente, com técnicas para simular traços reais de vida humana nas bonecas.

Repercussão

Nas redes sociais, internautas criticaram a decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em aprovar o PL. "Olha a preocupação dos Vereadores do Rio de Janeiro", criticou um.

Olha a preocupação dos Vereadores do Rio de Janeiro 🤦🏽‍♂️ — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 2, 2025

"Eu falo e ngm acredita. Vereador no Brasil tinha q acabar. As contas das prefeituras tinham de ser responsabilidade dos deputados estaduais q já não fazem muita coisa tbm", sugeriu outro.