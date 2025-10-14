Menu
HOME > MUNDO
CASO INVESTIGADO

Corpo de idoso é encontrado dentro de freezer em casa de repouso

O caso aconteceu no fim de setembro, mas só ganhou repercussão no último domingo

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 13:07 h
Um funcionário fez buscas no local e encontrou o corpo dentro do freezer
Um funcionário fez buscas no local e encontrou o corpo dentro do freezer

Um idoso foi encontrado morto dentro de um freezer em uma casa de repouso. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos e o corpo só foi descoberto após a filha dele perceber o desaparecimento do pai pelas câmeras instaladas no quarto dele no estabelecimento.

Ela notou que o idoso não aparecia nas imagens desde a madrugada anterior e ligou para a mãe, que entrou em contato com a casa de repouso. O caso aconteceu no fim de setembro, mas só ganhou repercussão no último domingo, 12, quando foi noticiado pela imprensa local

Um funcionário fez buscas no local e encontrou o corpo dentro do freezer. De acordo com o gabinete do xerife do Condado de Pasco, não há sinais de crime. A suspeita é de que ele tenha saído do quarto durante a noite e se perdido dentro do prédio.

O homem, de 83 anos, sofria de demência e havia sido levado à casa de repouso em maio para receber acompanhamento especializado. A família disse que está abalada e cobra explicações sobre como o idoso conseguiu chegar até a área onde o freezer estava.

Tags:

casa de repouso demência idoso Morte Segurança

x