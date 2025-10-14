Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Ficar bêbado, mas sem ressaca: cientistas criam cerveja sem álcool 'perfeita'

Cerveja provoca os efeitos positivos da embriaguez

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 11:05 h | Atualizada em 14/10/2025 - 12:23
Cerveja faz parte do catálogo de bebidas da marca SENTIA Spirits
Cerveja faz parte do catálogo de bebidas da marca SENTIA Spirits -

O hábito de beber uma cerveja é comum em muitos países do mundo — e, no Brasil, o clima favorece ainda mais esse costume.

Mas um dos grandes vilões para quem consome bebidas alcoólicas é a ressaca. Pensando nisso, o neurocientista britânico David Nutt, diretor científico da GABA Labs, desenvolveu a primeira cerveja capaz de provocar os efeitos positivos da embriaguez sem os impactos negativos do álcool.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Por que a cerveja ficou mais cara no Brasil? Entenda os reajustes da Heineken e Ambev
Ciência descobre o copo ideal para manter cerveja gelada por mais tempo
Descubra os melhores destinos de turismo cervejeiro no Brasil

A bebida faz parte do catálogo da marca SENTIA Spirits, criada no laboratório GABA Labs, em Londres — batizado em referência ao ácido gama-aminobutírico (GABA), um dos neurotransmissores responsáveis pelos efeitos de relaxamento e sociabilidade associados ao consumo de álcool.

Segundo Nutt, os efeitos relaxantes do GABA aparecem entre cinco e dez minutos após o consumo e desaparecem em cerca de meia hora, sem causar os sintomas de ressaca.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cerveja ressaca sem álcool

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cerveja faz parte do catálogo de bebidas da marca SENTIA Spirits
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Cerveja faz parte do catálogo de bebidas da marca SENTIA Spirits
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Cerveja faz parte do catálogo de bebidas da marca SENTIA Spirits
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Cerveja faz parte do catálogo de bebidas da marca SENTIA Spirits
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x