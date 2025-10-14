Ficar bêbado, mas sem ressaca: cientistas criam cerveja sem álcool 'perfeita'

Cerveja faz parte do catálogo de bebidas da marca SENTIA Spirits - Foto: Reprodução | Freepik

O hábito de beber uma cerveja é comum em muitos países do mundo — e, no Brasil, o clima favorece ainda mais esse costume.

Mas um dos grandes vilões para quem consome bebidas alcoólicas é a ressaca. Pensando nisso, o neurocientista britânico David Nutt, diretor científico da GABA Labs, desenvolveu a primeira cerveja capaz de provocar os efeitos positivos da embriaguez sem os impactos negativos do álcool.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A bebida faz parte do catálogo da marca SENTIA Spirits, criada no laboratório GABA Labs, em Londres — batizado em referência ao ácido gama-aminobutírico (GABA), um dos neurotransmissores responsáveis pelos efeitos de relaxamento e sociabilidade associados ao consumo de álcool.

Segundo Nutt, os efeitos relaxantes do GABA aparecem entre cinco e dez minutos após o consumo e desaparecem em cerca de meia hora, sem causar os sintomas de ressaca.