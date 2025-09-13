Descubra os melhores destinos de turismo cervejeiro no Brasil

Sete destinos no Brasil para quem ama cerveja - Foto: Unsplash

Com mais de 1.700 cervejarias espalhadas pelo país, o Brasil já é o 4º maior mercado consumidor de cerveja do mundo. Para os apaixonados pela bebida, os “cervejófilos”, há destinos nacionais que oferecem muito mais do que um simples brinde: experiências de degustação, tours por fábricas artesanais e festas temáticas.

Em Salvador, por exemplo, o turismo cervejeiro ganha força com nove produtoras locais e rótulos que valorizam ingredientes regionais.

A capital baiana, Petrópolis, Campos do Jordão são alguns dos destaques da lista preparada pelo Zarpo, agência de viagens com curadoria premium, que selecionou sete destinos para quem quer explorar o melhor da cena cervejeira brasileira.

1. Blumenau: capital nacional da cerveja

Considerada a Capital Nacional da Cerveja, Blumenau (SC) é berço da maior Oktoberfest das Américas e concentra museus, fábricas e bares especializados. O Museu da Cerveja e a Cervejaria Bierland são paradas obrigatórias, assim como a premiada Capivara IPA da Cerveja Blumenau.

Além da produção de geladas, Blumenau é um destino charmoso, com forte herança germânica e opções gastronômicas para harmonizações completas.



2. Curitiba: polo da cerveja artesanal

Desde 2017, Curitiba ostenta o título de Capital da Cerveja Artesanal, com dezenas de microcervejarias que vêm se destacando no cenário nacional. Entre as mais conhecidas estão a Asgard Cervejaria, com temática viking, a criativa Way Beer e a premiada Bodebrown, que já assinou rótulos em parceria com a banda Iron Maiden e coleciona prêmios internacionais.

A cidade também reúne bares temáticos e experiências para quem quer explorar novos estilos e harmonizações.

3. Campos do Jordão: charme e tradição

Mais conhecida pelo charme europeu e pela temporada de inverno, Campos do Jordão também é parada obrigatória na rota da cerveja. A cidade abriga a tradicional Baden Baden, pioneira na produção de cervejas artesanais no Brasil, com tours guiados, degustações e restaurante próprio.

Outras ótimas opções são a Caras de Malte, a Cerveja Campos do Jordão e a Gard Cervejaria. Todas essas fábricas oferecem experiências únicas e rótulos inspirados na paisagem da Serra da Mantiqueira.

4. Ribeirão Preto: terra do chopp

Conhecida como Terra do Chopp, Ribeirão Preto (SP) se reinventou como polo cervejeiro com fábricas como Colorado, Invicta e Lund. A cidade é sede da Rota da Cerveja, passeio guiado por algumas das principais fábricas da região, como a tradicional Colorado Cervejaria, a inovadora Cervejaria Invicta e a Cervejaria Lund, que segue a milenar Lei da Pureza Alemã.

Além da boa bebida, o destino oferece gastronomia rica e temperaturas ideais para um chope bem tirado.

5. Petrópolis: berço da Bohemia

Petrópolis (RJ) é casa da primeira cervejaria do Brasil, a Bohemia, fundada em 1853. A cidade promove o Circuito Cervejeiro de Petrópolis, que inclui visita a diversas fábricas e experiências de harmonização. Em setembro, acontece a Bauernfest, festa típica alemã com foco em cervejas locais e cultura gastronômica.

Com mais de 20 marcas produzidas na região, Petrópolis tem ainda nomes como o Grupo Petrópolis e a Brewpoint Cervejaria, que oferecem visita guiada mediante agendamento.

6. Belo Horizonte: a Bélgica brasileira

A capital mineira é famosa pelos botecos, mas também se destaca como polo de cervejas artesanais. BH abriga bares premiados e cervejarias criativas, como a Krug Bier, a Backer e a única filial da alemã Hofbräuhaus nas Américas, parada obrigatória para quem busca rótulos clássicos de Munique.

A cidade combina a tradição da boa mesa mineira com uma cena cervejeira pulsante e autêntica. A dica é explorar os bares dos bairros de Lourdes, Savassi e Santa Tereza, onde tradição e inovação se encontram em cada copo.

7. Salvador: cerveja sob o sol do litoral

No Nordeste, Salvador lidera o ranking de cervejarias na Bahia, com nove produtoras na cidade. O cenário cresce com marcas como a Proa Cervejaria, referência em inovação e diversidade de estilos. O Bar da Proa, na Pituba, é excelente para degustar rótulos com vista para o mar.

A cidade mescla clima tropical, gastronomia baiana e uma produção que respeita ingredientes locais. Para quem quer explorar o melhor da cerveja sob o sol do litoral, Salvador é uma escolha acertada – com bons bares, fábricas e experiências para todos os gostos.