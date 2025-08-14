Ciência descobre o copo ideal para manter cerveja gelada por mais tempo

Copo americano é uma alternativa para tomar cerveja rápido a tempo dela não esquentar - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Uma das bebidas mais consumidas no Brasil, a cerveja é apreciada de forma gelada, principalmente no calor, e forma uma combinação quase que indispensável para os apreciadores da bebida.

Diante das altas temperaturas no país de clima tropical, é um desafio manter a bebida fresca por mais tempo, especialmente em dias quentes.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A partir dessa análise, o engenheiro mecânico Cláudio Pellegrini, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em Minas Gerais, determinou qual o formato de copo ideal para manter a bebida o mais gelada possível durante o consumo.

Modelo ideal

O engenheiro mecânico realizou uma modelagem matemática e encontrou uma espécie de regra geral que pode ser adaptada a qualquer tipo de copo (caneca, pint ou tulipa), com o objetivo de manter a cerveja gelada por mais tempo durante o consumo.

Para isso, ele descobriu que a circunferência do copo deve aumentar progressivamente de baixo para cima. Ou seja, uma base estreita que vai aumentando em direção à boca.

Para chegar nesse resultado, o engenheiro mecânico usou equações para descrever a transferência de calor entre o copo e a atmosfera ao longo do tempo, ao definir a curvatura que mais minimizaria esse processo.

Ele concluiu que a transferência é reduzida à medida que a quantidade de cerveja do copo diminui conforme a pessoa bebe.

Assim seria o copo ideal

| Foto: Imagem gerada por IA, via Gemini/Olhar Digital

Teste

Para exemplificar essa regra geral, Cláudio Pellegrini utilizou um copo alto com boca de trombeta. O recipiente tem uma boca mais larga e linhas retas na maior parte do comprimento.

Conforme a cerveja é consumida, a área de contato do líquido com a atmosfera é menor e diminui a transferência de calor, o que faz manter a cerveja gelada por mais tempo.

Ou seja, copos com trechos mais largos na base ou ao longo do corpo não são ideais para manter a cerveja fresca.

É o caso dos copos tulipa, bem comuns em bares e casas brasileiras. O ideal é um copo maior na boca, que diminui até chegar na base.

Estudo base

O estudo se baseou apenas em copos de vidro, não naqueles que usam isolamento térmico (como o copo Stanley). Ele também sugeriu adaptações que fossem próximas da realidade, como remodelações dos copos já conhecidos pelos brasileiros.

Segundo Cláudio Pellegrini, à Revista Pesquisa Fapesp, a descoberta pode ajudar na fabricação de vidros mais eficazes, já que o design ideal ainda não foi produzido.

Qual o copo ideal para manter a cerveja gelada?

Enquanto o copo remodelado ainda não está disponível no mercado, para o especialista existe uma solução mais eficaz para manter a cerveja gelada: o copo Pilsen (de boca larga e base pequena) é o mais próximo do ideal.

Ainda de forma humorada, o pesquisador apresenta no artigo outra solução: o copo americano, que também é uma boa saída, mas por outro motivo, ele é tão pequeno que a cerveja é consumida rapidamente, e não dá tempo de esquentar.

O copo Stanley também é uma alternativa apontada por especialista que reforça a eficácia em seu isolamento térmico. Mas essa opção pode ficar um pouco mais difícil de se encontrar nos bares.