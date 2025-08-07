Memes de macacos: entenda os impactos para saúde do animal

Especialista explica as consequências de criar animal silvestre domesticamente - Foto: Reprodução

Você já deve ter visto circular pela internet vídeos e memes de macacos criados domesticamente, que viralizam pela fofura. Muitas vezes vestidos com roupas de humanos, usando fraldas, mamadeira, comendo alimentos ultraprocessados e no geral adestrados com comportamentos humanos.

Apesar da comoção de fofura gerada pelos macacos criados como pets, esse tratamento pode gerar graves consequências para a saúde do animal. O Portal A TARDE conversou com o biólogo pesquisador em comportamento de macacos, Isaú Franco que explicou os impactos da criação doméstica dos primatas.

Problemas de saúde e estresse

Segundo o biólogo mestre em Diversidade de Animais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), o impacto começa pelo fato de que os macacos são animais silvestres, e ressalta que não devem ser criados domesticamente, ao contrário perdem diversos papéis importantes na natureza.

Conforme o especialista, alimentar os animais com alimentos ultraprocessados pode ser prejudicial à saúde dos primatas. “O alimento pode ser super hipercalórico, trazer diabetes para o animal, e problemas cardiovasculares”, explicou o biólogo que apesar dos macacos serem animais onívoros (se alimentam de matéria vegetal e animal), essa forma de alimentação pode gerar um desequilíbrio energético.

Alimentação não balanceada pode ser prejudicial ao animal | Foto: Reprodução

Além disso, outros sinais que aparentam ser fofos, na realidade podem ser sinais de desconforto do animal, principalmente quando envolve o comportamento de transferir emoções e comportamentos humanos para o animal, como aponta o biólogo.

“Animais mostrando os dentes, e como se estivesse sorrindo. Na verdade esse comportamento por trás reflete, na verdade, medo, submissão, o animal pode ser um indicador de estresse, então o animal está sendo criado de maneira errada”, explicou Isaú Franco.

Tráfico animal

O especialista alerta ainda para o risco do tráfico animal. “Todo mundo quer o animal dócil, mais humanizado possível. O animal é social, vai viver solitariamente, não vai conseguir mais viver com outros indivíduos. Eles perdem essa característica, os comportamentos naturais”, pontua.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior do mundo, e muitas vezes as pessoas não têm recursos financeiros para arcar com a licença de autorização do instituto para criar o animal, e por isso recorrem ao tráfico.

Criação de macacos autorizados pelo IBAMA

Para Isaú Franco, o cenário ideal para criar macacos é a atuação de uma equipe multiprofissional da área comportamental como zootecnistas, veterinários e biólogos, por exemplo, responsáveis por: “fazer todo o balanceamento da dieta do animal. Enquanto o biólogo pode estar ajudando na questão do manejo, como fazer o recinto do animal”, exemplificou.

Biólogo aponta alternativas para criação de macacos com autorização legal | Foto: Wikimedia/I, Luc Viatour

“A gente tenta trazer elementos no recinto que vai resgatar o comportamento natural dos animais, e chama isso de enriquecimento ambiental. Então, trazer galhos, fazer com que o animal se locomova com as quatro patas, com a cauda, caso ele seja um macaco que usa cauda para se deslocar”, complementa o especialista.

Animais silvestres mais criados no Brasil

O biólogo, Isaú Franco também explica como a criação de outros animais silvestres de forma incorreta pode ser prejudicial. É o caso dos jabutis.

"Muitos jabutis, por exemplo, quando são criados sob os nossos cuidados humanos, chegam com deformação no casco do animal", disse o especialista que associou o problema a questão nutricional, por exemplo.

Entre as espécies de animais silvestres mais criadas em cativeiro, na maioria das vezes como animal de estimação estão: