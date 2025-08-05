Fuja do óbvio: 7 ideias de presentes criativos para o Dia dos Pais

Veja opções de presentes para homenagear seu pai - Foto: Freepik

O Dia dos Pais é mais do que uma data comemorativa: é uma oportunidade de celebrar vínculos, criar memórias e fortalecer afetos. Em meio à variedade de ofertas do mercado, encontrar o presente ideal pode parecer um desafio. Mas com criatividade e atenção, é possível acertar em cheio e transformar a escolha em uma lembrança duradoura.

A seguir, reunimos 7 sugestões de presentes para o Dia dos Pais com foco em experiências significativas, inovação, cuidado pessoal e itens clássicos repaginados.

7 ideias de presentes criativos para o Dia dos Pais

1. Experiência gastronômica

Se o seu pai aprecia boa comida, vinho e momentos à mesa, uma experiência gastronômica pode ser o presente ideal. Jantares especiais em restaurantes renomados, degustações de vinhos, cursos de culinária ou até uma vivência gourmet com chefs locais são opções certeiras.

Além de proporcionar momentos inesquecíveis, esses presentes valorizam o tempo compartilhado.

2. Churrasqueira portátil

Para o pai que curte acampar, ir à praia ou fazer churrasco com os amigos, uma churrasqueira portátil é o combo perfeito entre utilidade e lazer. Modelos como a Tramontina TCP-450, a partir de R$500, são leves, fáceis de transportar e funcionam em qualquer ambiente aberto.

É um presente que combina com o espírito aventureiro e festivo dos pais que gostam de reunir a família e os amigos ao ar livre.

3. Kit de ferramentas

O clássico nunca sai de moda: um kit de ferramentas completo agrada os pais que gostam de consertar, montar e resolver tudo por conta própria. Opções com furadeiras, alicates, chaves de fenda e outras peças essenciais variam entre R$200 e R$500.

Além da praticidade, o presente carrega um simbolismo forte: é como dizer “confio na sua habilidade e admiro seu jeito de cuidar das coisas”.

4. Ingressos para shows, jogos ou teatro

Para o pai fã de música, esportes ou cultura, nada supera a emoção de viver uma experiência ao vivo. Um ingresso para ver o time do coração, assistir a um show ou se encantar com uma peça de teatro pode se transformar em uma lembrança inesquecível.

Mais do que um ingresso, você oferece emoção, companhia e memórias compartilhadas.

5. Camiseta personalizada

Uma camiseta com frase divertida ou estampa do time preferido pode ser um presente simples, mas cheio de personalidade. Ideal para o pai bem-humorado ou que gosta de peças únicas, esse item permite expressar gostos e valores de forma descontraída.

Lojas especializadas oferecem desde modelos com piadas “de pai” até camisetas com referências a filmes, séries e hobbies.

6. Cesta de café da manhã

Uma cesta de café da manhã recheada com pães, queijos, frutas, sucos e café especial é um gesto afetuoso e acolhedor. Para o pai tradicional, que valoriza rituais simples e afetivos, é um presente que transmite amor logo nas primeiras horas do dia.

Você pode encomendar versões prontas ou montar a sua própria, escolhendo os itens que mais combinam com ele.

7. Smartwatch

Para o pai tecnológico e preocupado com o bem-estar, um relógio inteligente é mais do que um acessório: é um aliado da saúde. Modelos de smartwatch monitoram batimentos cardíacos, quantidade de passos, qualidade do sono e até recebem chamadas e notificações.

É um presente funcional, moderno e ideal para quem busca equilíbrio entre vida digital e autocuidado.

Presentes com propósito e afeto

Seja com um objeto tecnológico, uma experiência cultural ou um gesto afetivo, o melhor presente de Dia dos Pais é aquele que reflete a personalidade do seu pai e o vínculo que vocês compartilham.

Lembre-se: o valor do presente não está no preço, mas na intenção e no cuidado em demonstrar o afeto paternal da relação.