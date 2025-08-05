Seu relacionamento está seguro? Saiba o impacto do Mercúrio Retrógrado

Saiba como o mercúrio retrógrado pode afetar seu relacionamento - Foto: Freepik

Com Mercúrio retrógrado em Leão até o dia 11 de agosto, a comunicação entra em zona de turbulência, especialmente em áreas ligadas ao coração. No mundo Sugar, onde clareza, acordos bem definidos e expectativa alinhada são fundamentais, esse trânsito planetário pode virar um verdadeiro teste de maturidade emocional.

Segundo levantamento do site de relacionamentos MeuPatrocínio, Leão é o terceiro signo mais comum entre os Sugar Daddies da plataforma. Favoritos das Sugar Babies, as quais buscam tratamento cinco estrelas.

Signo de fogo que rege o coração, Leão é o romântico residente do zodíaco. Os Leoninos são conhecidos por sua boa comunicação e por estarem sempre em movimento, essas características são especialmente afetadas pelo momento astral e podem passar por instabilidade.

Além disso, o trânsito pode trazer à tona o ego, o orgulho e a necessidade de reconhecimento. Essa fase pode ocasionar mal entendidos com uma carga emocional extra, o que pode gerar conflitos em parcerias que, normalmente, funcionam bem quando existe clareza e limites bem estabelecidos.

Caio Bittencourt, especialista em relacionamento da plataforma explica que caso saibam se comunicar, o momento pode ser prazeroso.

“A paquera e a sedução podem ser momentos muito estimulantes e prazerosos se ambos forem pessoas emocionalmente responsáveis e que queiram o melhor para o outro. Um ponto fundamental no momento em que se está conhecendo alguém são os acordos claros; o quanto antes todos forem transparentes quanto ao que buscam em um relacionamento, melhor”, recomenda.

Atenção às entrelinhas (e aos emojis)

Na prática, o retrógrado pode atrasar respostas, confundir mensagens e até fazer com que algo dito com leveza seja interpretado com intensidade demais. A recomendação é ser claro, direto e, se possível, até didático. Não tenha medo de repetir, confirmar ou usar emojis para reforçar o tom de uma fala.

Além disso, especialistas recomendam desenvolver o autoconhecimento durante essa fase. Se bem aproveitado, o período é ideal para revisitar antigos padrões, repensar desejos e reforçar o cuidado com a própria saúde emocional.

Veja algumas dicas práticas para atravessar esse momento com leveza:

Procure ter paciência com atrasos e imprevistos: Mercúrio não apenas interfere em mensagens, também testa a paciência.

Pratique escuta ativa: Procure praticar a escuta ativa com seu parceiro, principalmente quando o assunto é difícil ou emocionalmente estimulante.

Identifique suas emoções: reconhecer sentimentos como frustração e irritação é o primeiro passo para lidar com eles.

Cuide de si: Aproveite para se reconectar com o que te dá prazer e bem-estar.

Comunique-se de forma clara e objetiva: Se algo estiver incomodando você, compartilhe. Use palavras, emojis, o que for preciso para deixar claro. O objetivo é não deixar espaço para interpretações equivocadas.