COMPORTAMENTO

O que ajudar o garçom diz sobre sua personalidade, segundo psicólogo

Gesto espontâneo em restaurantes indica atitudes pró-sociais

Por Isabela Cardoso

10/08/2025 - 16:56 h
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa -

Um hábito quase automático em restaurantes e cafeterias,como juntar pratos antes de o garçom recolher, pode dizer muito sobre quem você é. De acordo com o psicólogo Francisco Tabernero, essa ação discreta vai muito além da boa educação e revela traços importantes de empatia e altruísmo.

Em muitos encontros com amigos ou familiares, é comum que alguém se antecipe ao serviço do garçom, aproximando pratos e talheres. Segundo a entrevista de Tabernero ao UOL, isso é mais do que etiqueta. “Oferecer ajuda desinteressada ao garçom denota um traço de empatia, que se manifesta em ajudar simplesmente por altruísmo”.

Sinal de atitudes pró-sociais

O psicólogo explica que esse comportamento se enquadra no conceito de atitude pró-social: ações voluntárias que beneficiam outras pessoas sem esperar nada em troca. Pessoas com essa postura tendem a se colocar no lugar do outro, agir com humildade e demonstrar responsabilidade social.

Essa forma de agir também pode ter impacto fora do restaurante. Colaborar espontaneamente é uma característica valorizada em ambientes de trabalho, onde empatia e cooperação fazem diferença no desempenho e na convivência em equipe.

Pequenos gestos, grandes sinais

Da próxima vez que estiver em um restaurante, repare: aquele simples ato de juntar pratos pode ser um reflexo de como a pessoa lida com o outro no dia a dia. Para a psicologia, é um indicativo silencioso de empatia e isso vale muito.

