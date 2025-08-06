Menu
COMPORTAMENTO

Dia dos Pais em Salvador: 8 ideias de passeios e restaurantes para celebrar

Comemoração pode ser em restaurantes com menu especial ou atividades ao ar livre

Por Isabela Cardoso

06/08/2025 - 5:51 h
Veja boas opções para todos os estilos de pai
O Dia dos Pais é mais do que uma data no calendário: é uma chance de celebrar vínculos, demonstrar afeto e criar lembranças inesquecíveis. Se você está em Salvador e ainda não sabe como tornar o segundo domingo de agosto especial, há boas opções para todos os estilos de pai.

Selecionamos oito ideias certeiras para comemorar o Dia dos Pais em Salvador com experiências gastronômicas, passeios culturais e momentos de conexão ao ar livre.

8 lugares para comemorar Dia dos Pais em Salvador

Feijoada com vista para o mar no Boteco da Tetê

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Boteco da Tetê - A Casa Bohemia de Salvador (@casabohemiasalvador)

Localizado no Rio Vermelho, o espaço Casa Bohemia Salvador, comandado pela chef Tereza Paim, terá uma programação especial no Dia dos Pais. A famosa “feijuca” da casa será servida com banana da terra, arroz, farofa Branquinha da chef e laranja. Para acompanhar, o chopp gelado é o par perfeito. A vista para o mar completa a experiência.

  • Onde: Rua Borges dos Reis, 103, Rio Vermelho
  • Horário no domingo: A partir das 12h

Menu exclusivo no Nova Belles

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Restaurante • Doceria • Buffet • Eventos (@restaurantenovabelles)

Se a ideia é surpreender com um almoço completo, o restaurante Nova Belles terá um menu especial com seis opções de entrada, oito pratos principais e duas sobremesas. Tudo no clima romântico e elegante das unidades da Pituba e do Santo Antônio Além do Carmo.

Entre os destaques, o risoto de camarão “La Belle”, com champignon e batata palha, promete agradar até os pais mais exigentes.

  • Onde: Rua Miguel Navarro y Cañizares, 160, Pituba / Rua Direita de Santo Antônio, 130, Santo Antônio Além do Carmo
  • Horário no domingo: A partir das 12h

Aventura em família: trilhas, quadriciclos e surf

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Mergulho em Salvador (@sharkdiveoperadora)

Para pais aventureiros, a dica é sair da zona de conforto e apostar em atividades ao ar livre. Salvador e região oferecem diversas opções de lazer com adrenalina, como trilhas ecológicas, passeios de quadriciclo, mergulho ou aulas de surf.

Experiências desse tipo criam laços fortes e histórias para contar. Vale escolher a que mais combina com o estilo do seu pai.

Fuja do óbvio: 7 ideias de presentes criativos para o Dia dos Pais
Quando é o Dia dos Pais? Entenda por que a data muda todos os anos

Tarde cultural: museus e centro histórico

Na foto: Museu de Arte Moderna, MAM.
Na foto: Museu de Arte Moderna, MAM. | Foto: Raphael Muller

Para os pais que gostam de história e cultura, o centro antigo de Salvador é um ótimo destino para uma tarde diferente. A dica é explorar o Pelourinho, visitar o Museu Afro-Brasileiro ou conferir as exposições do MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia), à beira-mar.

Além do passeio, vocês podem almoçar em restaurantes locais ou tomar um café com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Boteco do França: cerveja, petisco e clima animado

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Boteco do França (@botecodofrancarv)

O Boteco do França é um clássico do Rio Vermelho para quem quer comemorar de forma descontraída, com cerveja trincando e pratos de boteco bem servidos.

O clima é animado e ideal para pais que gostam de boas conversas, música ambiente e encontros em família. Mas atenção: costuma lotar nos fins de semana, então chegue cedo ou faça reserva.

  • Onde: Rio Vermelho, Salvador
  • Dica: Verifique horários e disponibilidade com antecedência

Passeio de escuna pela Baía de Todos-os-Santos

Praia da Ilha dos Frases está entre as 10 melhores do mundo no ranking internacional
Praia da Ilha dos Frases está entre as 10 melhores do mundo no ranking internacional | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Para sair da rotina com estilo, um passeio de escuna pode ser o presente perfeito. Com saídas do terminal marítimo, as escunas percorrem a Baía com paradas em Itaparica, Ilha dos Frades e outras ilhas paradisíacas.

Alguns roteiros incluem almoço a bordo ou em restaurantes típicos. Ideal para quem quer comemorar navegando em águas tranquilas e cenários de tirar o fôlego.

Piquenique no Parque da Cidade

Parque da Cidade
Parque da Cidade | Foto: Amanda Oliveira | Divulgação

Se o seu pai prefere algo mais tranquilo e acessível, o Parque da Cidade é uma escolha certeira. Com ampla área verde, o espaço permite fazer piqueniques, caminhar em família ou curtir uma tarde de descanso.

É um ótimo programa para famílias com crianças ou pais que valorizam o contato com a natureza e atividades simples.

  • Onde: Av. Antônio Carlos Magalhães, Itaigara
  • Dica: Leve canga, lanches, bebidas e aproveite o clima

