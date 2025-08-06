Dia dos Pais em Salvador: 8 ideias de passeios e restaurantes para celebrar

Veja boas opções para todos os estilos de pai - Foto: Freepik

O Dia dos Pais é mais do que uma data no calendário: é uma chance de celebrar vínculos, demonstrar afeto e criar lembranças inesquecíveis. Se você está em Salvador e ainda não sabe como tornar o segundo domingo de agosto especial, há boas opções para todos os estilos de pai.

Selecionamos oito ideias certeiras para comemorar o Dia dos Pais em Salvador com experiências gastronômicas, passeios culturais e momentos de conexão ao ar livre.

8 lugares para comemorar Dia dos Pais em Salvador

Feijoada com vista para o mar no Boteco da Tetê

Localizado no Rio Vermelho, o espaço Casa Bohemia Salvador, comandado pela chef Tereza Paim, terá uma programação especial no Dia dos Pais. A famosa “feijuca” da casa será servida com banana da terra, arroz, farofa Branquinha da chef e laranja. Para acompanhar, o chopp gelado é o par perfeito. A vista para o mar completa a experiência.

Onde: Rua Borges dos Reis, 103, Rio Vermelho

Rua Borges dos Reis, 103, Rio Vermelho Horário no domingo: A partir das 12h

Menu exclusivo no Nova Belles

Se a ideia é surpreender com um almoço completo, o restaurante Nova Belles terá um menu especial com seis opções de entrada, oito pratos principais e duas sobremesas. Tudo no clima romântico e elegante das unidades da Pituba e do Santo Antônio Além do Carmo.

Entre os destaques, o risoto de camarão “La Belle”, com champignon e batata palha, promete agradar até os pais mais exigentes.

Onde: Rua Miguel Navarro y Cañizares, 160, Pituba / Rua Direita de Santo Antônio, 130, Santo Antônio Além do Carmo

Rua Miguel Navarro y Cañizares, 160, Pituba / Rua Direita de Santo Antônio, 130, Santo Antônio Além do Carmo Horário no domingo: A partir das 12h

Aventura em família: trilhas, quadriciclos e surf

Para pais aventureiros, a dica é sair da zona de conforto e apostar em atividades ao ar livre. Salvador e região oferecem diversas opções de lazer com adrenalina, como trilhas ecológicas, passeios de quadriciclo, mergulho ou aulas de surf.

Experiências desse tipo criam laços fortes e histórias para contar. Vale escolher a que mais combina com o estilo do seu pai.

Tarde cultural: museus e centro histórico

Na foto: Museu de Arte Moderna, MAM. | Foto: Raphael Muller

Para os pais que gostam de história e cultura, o centro antigo de Salvador é um ótimo destino para uma tarde diferente. A dica é explorar o Pelourinho, visitar o Museu Afro-Brasileiro ou conferir as exposições do MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia), à beira-mar.

Além do passeio, vocês podem almoçar em restaurantes locais ou tomar um café com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Boteco do França: cerveja, petisco e clima animado

O Boteco do França é um clássico do Rio Vermelho para quem quer comemorar de forma descontraída, com cerveja trincando e pratos de boteco bem servidos.

O clima é animado e ideal para pais que gostam de boas conversas, música ambiente e encontros em família. Mas atenção: costuma lotar nos fins de semana, então chegue cedo ou faça reserva.

Onde: Rio Vermelho, Salvador

Rio Vermelho, Salvador Dica: Verifique horários e disponibilidade com antecedência

Passeio de escuna pela Baía de Todos-os-Santos

Praia da Ilha dos Frases está entre as 10 melhores do mundo no ranking internacional | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Para sair da rotina com estilo, um passeio de escuna pode ser o presente perfeito. Com saídas do terminal marítimo, as escunas percorrem a Baía com paradas em Itaparica, Ilha dos Frades e outras ilhas paradisíacas.

Alguns roteiros incluem almoço a bordo ou em restaurantes típicos. Ideal para quem quer comemorar navegando em águas tranquilas e cenários de tirar o fôlego.

Piquenique no Parque da Cidade

Parque da Cidade | Foto: Amanda Oliveira | Divulgação

Se o seu pai prefere algo mais tranquilo e acessível, o Parque da Cidade é uma escolha certeira. Com ampla área verde, o espaço permite fazer piqueniques, caminhar em família ou curtir uma tarde de descanso.

É um ótimo programa para famílias com crianças ou pais que valorizam o contato com a natureza e atividades simples.