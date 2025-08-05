Quando é o Dia dos Pais? Entenda por que a data muda todos os anos

Data muda em cada país devido às diferentes tradições ao redor do mundo - Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

O Dia dos Pais, celebrado neste ano no dia 10 de agosto celebra todos os pais sejam biológicos ou de coração. A data comercial costuma homenagear figuras paternas, além de expressar carinho com presentes e gestos especiais.

A data que também muda a cada ano, não tem data exata no calendário e acontece todo segundo domingo do mês de agosto. O dia adotado sempre varia, pois o segundo domingo de agosto alterna de ano para ano.

Com diferentes histórias interessantes das origens e tradições da data, que muda em cada país, o Portal A TARDE te mostra as histórias mais populares por trás do Dia dos Pais.

Origem do Dia dos Pais

Diversas histórias indicam o início da comemoração do Dia dos Pais. Há registros que a movimentação mais antiga aconteceu há mais de quatro mil anos, quando Elmesu, filho do rei Nabucodonosor da Babilônia, teria moldado em argila o primeiro cartão de dia dos pais.

No cartão, o rapaz teria desejado sorte, saúde e vida longa ao pai. A partir desse dia, a data teria se tornado uma festa nacional.

Posteriormente, já em 1909, após ouvir o sermão do dia das mães, Sonora Dodd teve a ideia do dia dos pais. O intuito era homenagear o pai, William, que cuidava de todos os filhos desde a morte da mãe de Sonora.

Na época, Sonora entrou com uma petição, em Washington, Estados Unidos, com o objetivo de transformar o aniversário de William, no dia 19 de junho, em Dia dos Pais. Nos Estados Unidos, a data foi comemorada até 1966, quando o então presidente Lyndon Baines Johnson decidiu alterar a celebração para o terceiro domingo de junho.

Origem do Dia dos Pais no Brasil

Já no Brasil, a origem é um pouco diferente e ocorreu apenas na década de 1950, como uma comemoração publicitária. O dia dos pais foi idealizado por Sylvio Bhering, publicitário e diretor do jornal O Globo.

O profissional criou um concurso com a ideia de homenagear o pai com o maior número de filhos, o pai mais jovem e o mais velho que encontrassem. Os três ganhadores foram um pai com 31 filhos, um pai de 16 anos e um de 98 anos e a premiação ocorreu em 14 de agosto.

Anúncio de propaganda do GLOBO do primeiro Dia do Pai | Foto: Reprodução

Era o segundo domingo do mês. A repercussão do concurso foi tanta que a data passou a ser comemorada a partir de então.

Dia dos Pais no mundo

Apesar do comércio brasileiro já estar fervendo com a procura de presentes para o Dia dos Pais, em cada país a data pode mudar a depender da história e tradição de cada país.

Nos Estados Unidos, Canadá, Japão, México e Reino Unido a comemoração acontece no terceiro domingo de junho. A tradição é semelhante à brasileira, com almoços de família, presentes e cartões.

Em alguns países de maioria católica, o dia dos pais tem uma data fixa, 19 de março. A data também é uma comemoração religiosa, que homenageia José de Nazaré, popularmente conhecido como São José, também pai de Jesus. Nesses países, o feriado é comemorado com missas nas igrejas e reuniões de família.