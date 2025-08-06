Signos mais afetados no novo ciclo de 4 anos; veja se o seu será

Os signos passarão por algumas mudanças - Foto: Reprodução

Um novo ciclo da astrologia se inicia no mês de agosto. Conhecido como ciclo de quatro anos, o período promete mudanças intensas na vida de pessoas que fazem parte do grupo de cinco signos do zodíaco.

Dentre as mudanças preparadas para estas pessoas estão a tomada de decisões importantes, consolidação de sonhos antigos e mudanças de rota. O período é indicado para repensar as metas e correr atrás de objetivos antes adormecidos.

Segundo os astrólogos, os signos escolhidos para este ciclo são: Leão, Escorpião, Aquário, Touro e Capricórnio. Apesar de terem um ponto em comum, cada um será favorecido em determinada área da vida.

Bom momento para Leão

Os leoninos serão os mais favorecidos neste período. A mudança traz a chance de brilhar com mais intensidade e reforçar sua confiança e autenticidade, com direito à afirmação pessoal e criatividade em alta.

A palavra-chave será protagonismo, com direito a visibilidade e reconhecimento. É ideal que os leoninos explorem novas formas de criar e liderar, buscando atividades que alimentem sua originalidade e visão ousada.

Cura para Escorpião

Escorpião precisará deixar o orgulho de lado e passar por um processo de renovação interior e cura emocional. Os escorpianos viverão momentos decisivos que os farão abandonar velhos padrões e abraçar uma nova versão de si mesmo.

Neste período, é importante trabalhar o autoconhecimento e desenvolver vínculos mais autênticos e espirituais com as pessoas ao redor, exigindo um autocontrole maior.

Impulso para Aquário

Já os aquarianos serão impulsionados a viverem sua melhor versão, com uma expansão intelectual e conexões inovadoras. Os aquarianos precisarão aprender, ensinar e ampliar sua rede de ideias com cursos.Viagens e interações sociais estarão favoráveis neste período.

Estabilidade para Touro

Viciados em estabilidade, os taurinos ficarão felizes neste novo ciclo. O tempo estará favorável para uma construção sólida e as finanças serão fortalecidas, juntamente com a vida familiar. A mudança será ocasionada por atitudes práticas e escolhas conscientes, promovendo segurança a longo prazo.

Liderança para Capricórnio

Acostumados a focar na vida financeira, os capricornianos serão chamados para assumir papéis de liderança com clareza renovada. Ambição e visão estratégica serão o mantra do signo, que passará por avanços profissionais importantes e consolidação de metas de longo prazo.