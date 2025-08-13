Chupeta para adultos: o que está por trás da tendência do momento

Chupetas ganham força entre jovens - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma nova moda curiosa já esta se espalhando nas redes sociais. Trata-se do uso de chupetas tamanho adulto. O acessório, que remete à infância, vem sendo usado por jovens de diferentes países, incluindo o Brasil.

Inicialmente, adultos na China e Estados Unidos vinham utilizando como forma de aliviar o estresse, ajudar a dormir e até controlar crises de ansiedade.

A febre começou a ganhar força no TikTok, onde vídeos de adultos usando chupetas em situações de tensão, como no trânsito ou no ambiente de trabalho, acumulam milhares de visualizações.

A moda começou a ganhar força e há quem personalize o item, transformando o hábito em um símbolo de estilo e expressão pessoal.

As chupetas para adultos são vendidas principalmente em plataformas de e-commerce internacional, como o chinês Taobao.

Os preços variam bastante: de 10 yuans (cerca de R$ 7) para modelos simples até 500 yuans (aproximadamente R$ 380) para versões mais sofisticadas.

Chupeta para adulto divide opiniões

Nem todos, porém, aprovam a tendência. Alguns usuários sugerem alternativas menos polêmicas. No X, antigo Twitter, um internauta declarou: "Se você quer algo na boca, masque chiclete. Se quer chupar alguma coisa, use um pirulito". Outro ironizou: "RIP Sigmund Freud, você teria adorado isso".

Dentistas também estão alertando para os riscos do uso prolongado das chupetas, especialmente para a saúde bucal.

Ao South China Morning Post, o dentista Tang Caomin, de Chengdu, declarou que chupar o acessório por mais de três horas diárias pode alterar a posição dos dentes em apenas um ano.

Além disso, o hábito pode causar dor ao mastigar e reduzir a capacidade de abrir a boca. "O potencial dano à boca é intencionalmente minimizado pelos vendedores", disse Caomin.

Tendências em 2025

Até agora, neste ano de 2025, algumas tendências chamaram a atenção nas redes sociais. Nas últimas semanas, o morango do amor tomou conta das plataformas e fez até mesmo a fruta ficar mais cara no Brasil.

No primeiro semestre, o bebê reborn passou a viralizar e também causou polêmica, com críticas e elogios aos bonecos realistas.