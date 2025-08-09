Doce se torna ícone contemporâneo e conquista o imaginário coletivo

- Foto: Vanessa Alcântara

‘Pelo andar da carruagem, como diz o provérbio, parece que elegemos o doce do século. O morango do amor virou uma grande febre, com direito até a filas em alguns estabelecimentos e uma demanda inacreditável, que fez esgotar a iguaria em muitos comércios pelo país afora nesses últimos meses.

A saga do morango do amor, que tem origem em outro doce — a maçã do amor —, é um clássico reinventado que, inexplicavelmente, atingiu um “boom” comercial. Para muitos, pode ser comparado ao doce que fará parte das lembranças afetivas da geração atual no futuro, assim como a maçã do amor é hoje para as gerações anteriores.

“Percebi que não é apenas um morango, é uma lembrança em construção, é um clássico reinventado, porque antes era a maçã do amor. Esse doce está marcando a geração atual, marcando a infância deles. Então, no futuro, eles podem estar saboreando esse mesmo doce e contando essas histórias para as próximas gerações — para os filhos, para os netos. É o despertar de uma tradição. É feita de cores, de sabores, desse vermelho intenso, dessa crocância, sabor e memória”, diz a empresária Vanessa Alcântara, proprietária da Fina Flor Confeitaria Clássica (@finaflor.confeitariaclassica), especializada em confeitaria para noivos.

A verdade é que o doce, definitivamente, conquistou um espaço no coração do brasileiro e parece ser muito mais que uma febre, um modismo gastronômico. Ele vem, aos poucos, se consolidando no imaginário coletivo atual, onde se misturam desejos, nostalgia, prazer e estética. Saborear a iguaria está na ordem do dia para muita gente. Quem já experimentou o morango do amor?

Coberto de chocolate ou caramelizado e com forte poder simbólico, atiçando a memória afetiva, além de “instagramável” — usando aqui uma linguagem mais atualizada —, ele também renova a memória afetiva, fazendo uma conexão do antigo com o novo, da maçã do amor para o morango.

A psicóloga Ailena Julie Silva Conceição fez uma reflexão sobre o impacto do morango do amor e esse “boom” no universo gastronômico:

“A alimentação tem esse poder em diversos âmbitos da vida da gente. Muitas vezes, tentamos sanar necessidades afetivas através da alimentação. Eu fico imaginando o simbolismo de consumir o morango do amor. Será que é um antídoto, simbolicamente, que eu tomo para me sentir amada, para pertencer, inclusive, à coletividade que vem como uma onda adentrando nessa ideia? Passa-se a projetar diversos sentimentos e emoções em um alimento. No fundo, no fundo, a gente só está dizendo, através desse alimento, que é importante ser amada, que é importante pertencer”, explica a psicóloga.

Para a empresária Vanessa Alcântara, que tem total domínio dos doces, a curiosidade falou alto. Até ela, que lida com esse universo cotidianamente, foi impactada e se rendeu ao fenômeno, fazendo o morango do amor , a princípio, para a própria família e como uma grande experiência — assim como milhões de brasileiros fisgados por essa inquietação gastronômica.

“Eu enxergo o morango do amor como um manifesto sensorial. Ele mexe com a emoção das pessoas, carrega essa característica de virar algo que todo mundo quer experimentar, todo mundo quer ver, todo mundo quer sentir", declara Vanessa.

A empresária também acredita na grande jornada que é a iguaria. “Eu acredito que cada mordida é uma travessia — do presente ao futuro. As pessoas que tinham a maçã do amor como referência de algo que marcou a memória, as festas juninas, as tradições culturais, hoje têm esse doce, mas com características mais modernas. Então, é da novidade ao eterno”, poetiza Vanessa.

A sensibilidade da chef , com pura alma de artista, vai além ao descrever todo o processo gustativo que o doce desperta, revelando talvez o segredo de tanto sucesso dessa iguaria. Pense em algo tão simples, mas tão impactante!

“Uma característica marcante, claro, é a estética, o visual, a beleza, o brilho, essa leve transparência com esse vermelho vivo e com glitter, com toque perolado. Mas algo que me chamou muita atenção ao fazer o morango do amor é justamente essa sensação: a mistura dessa crocância, esse ‘croque’ ao morder, que gera uma sensação e ativa as papilas gustativas. A crocância, na sequência, a maciez do brigadeiro e a fruta quebrando, trazendo esse dulçor equilibrado”, descreve.

E o fato é que quem consome acaba participando de um ritual simbólico de prazer, experimentado no compartilhar, no presentear, no postar, ajudando a consolidar o imaginário coletivo.

“Eu acredito muito que o morango está se tornando um símbolo de emoção, de memória, de beleza compartilhada: um ritual moderno, mas com alma clássica. Ele remete à nostalgia das festas juninas, das festinhas da época de escola e do interior. Para as crianças de hoje, é uma reinvenção, para que no futuro elas possam contar essas histórias”, afirma Vanessa.

E, para não perder a oportunidade, dona que é da empresa Fina Flor, especializada em casamentos, Vanessa, inspirada e empolgada, já começa a idealizar sua versão do morango do amor para noivos.

“Já estou aqui confabulando, projetando um morango do amor versão noivos, versão casamento, trazendo esse glamour, essas características do grande dia [dos noivos]. Acredito que é um desses doces que a gente sente vontade de guardar e, ao mesmo tempo, sente vontade de comer. A sensação é essa: são joias comestíveis, né?”

E vamos lá em mais uma receita maravilhosa, com o toque luxuoso e especial de Vanessa! A receita é cheia de explicações e entrega o pulo do gato. São dicas valiosas! Confira o vídeo e a receita logo abaixo.

Receita Morango do Amor:

Ingredientes:

Brigadeiro de Ninho:

1 lata de leite condensado integral

1 caixinha de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga sem sal

3 colheres de leite em pó

Pulo do gato:

Açúcar de confeiteiro para empanar após o brigadeiro envolto no morango, para auxiliar na integridade do doce.

Calda de vidro:

Esse processo é feito quando o morango estiver modelado no brigadeiro e envolto no açúcar de confeiteiro.

2 Xícaras de açúcar granulado

1 Xícara de água filtrada

3 colheres de sopa de vinagre de álcool

1/2 colher de café de cremor de tártaro

3 gramas de corante liquido em gel (vermelho intenso pu vermelho morango)

Pó dourado à gosto

1 caixa de morangos grandes e íntegros ! Lavar em água corrente delicadamente e colocar em um recipiente com 1 litro de água para 1 colher de sopa de vinagre, durante 10 minutos, lavar em água filtrada, colocar em um escorredor e na sequência deixe descansar em papel toalha até que seque, ao final desse processo, enxugue um por um.

Modo de preparo do brigadeiro:

Em uma panela de fundo grosso coloque todos os ingredientes da calda e misture bem antes de colocar em fogo baixo, até atingir uma temperatura máxima de 150 graus.

Montagem:

Os brigadeiros em formato redondo achatado em média 28 gramas para morangos grandes, pode ajustar conforme o tamanho dos morangos, modele imitando uma coxinha, passe no açúcar de confeiteiro e tire o excesso, acomode em um refratário, coloque palitos de churrasco girando delicadamente para não desintegrar o morango.

A Calda de vidro:

Mistura todos os ingredientes antes de ir para o fogão, fogo médio até atingir a temperatura de 150 graus, caso não tenha termômetro, coloque um copo com água e coloque pouco da calda quando endurecer vc joga delicadamente em mármore/granito ou pia e se fizer um barulho de vidro, está pronta para uso !

Pontos importantes:

A escolha dos morangos íntegros, se tiver machucado vai interferir no resultado.

O brigadeiro precisar ficar em

Ponto firme, utilize luvas para um acabamento impecável e não utilizar nenhum tipo de gordura para manipular os brigadeiros

@isabel _qoliveira

[email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Sensação do momento, o morango do amor já está disponível nas lojas Perini e GBarbosa Costa Azul

Ele está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil. Com casquinha crocante caramelizada, recheio cremoso e morangos frescos, o Morango Caramelizado, sobremesa que viralizou nas redes sociais, também pode ser encontrado nas lojas Perini e GBarbosa Costa Azul, em Salvador, unindo praticidade e conveniência para quem quer experimentar a sensação do momento sem enfrentar filas ou se aventurar em receitas da internet. A novidade chega para complementar o cardápio de doces da Perini, que há mais de uma década comercializa o seu próprio morango coberto com chocolate, disponíveis nas lojas Graça, Pituba e Café Perini.

Outback Steakhouse é o destino ideal para celebrar o Dia dos Pais com muito sabor e momentos inesquecíveis

Amanhã, para aqueles que buscam comemorar o Dia dos Pais com uma experiência gastronômica saborosa e memorável, o Outback Steakhouse é o lugar certo. Com um cardápio repleto de bold flavor, aquele sabor marcante que só o Outback tem, a rede convida pais, filhos e toda a família para compartilharem momentos de celebração e muito carinho. Para tornar a experiência do Dia dos Pais ainda mais marcante, o Outback está com uma novidade imperdível: dois pratos novos que vieram diretamente do reality culinário "Chef de Alto Nível", da TV Globo, preparados a partir de um desafio que aconteceu durante um dos episódios do programa: O Chef’s Duo Ribs e o Kookaburra Aussie Tizer.

Leto Gastronomia realiza almoço especial de Dia dos Pais com jazz ao vivo

Comemorado no segundo domingo de agosto (10/08), o Dia dos Pais é uma oportunidade para celebrar vínculos afetivos em torno da mesa. Pensando nisso, o Leto Gastronomia realiza um almoço especial com jazz ao vivo, chopp Spaten em dobro e menu exclusivo assinado pelo chef Raphael Sepúlveda. Localizado na Bahia Marina, o restaurante oferece uma experiência completa em clima acolhedor, bem pertinho da Baía de Todos-os-Santos. A trilha sonora ficará por conta do cantor e compositor Cláudio Andras, que apresenta clássicos do jazz e do soul em voz e violão.

As reservas são limitadas e podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp, pelo número (71) 99201-7267. No domingo a partir das 12h.

Pasta em Casa celebra dia dos pais com receita de joelho de porco do chef Celso Vieira

O restaurante Pasta em Casa, em Salvador, preparou um menu especial para celebrar o Dia dos Pais com sabor e memórias afetivas. Para o domingo (10/08) comemorativo, o chef Celso Vieira apresenta um prato exclusivo: joelho de porco com chucrute e batatas cozidas, uma receita que presta homenagem direta ao seu pai – Celso Vieira Pinto. O joelho de porco será servido em edição limitada e sob encomenda. A receita segue a tradição alemã, que é chamada de Eisbein, com o corte preparado lentamente até alcançar a textura macia, acompanhado do clássico chucrute e batatas cozidas ao natural, compondo um prato rústico e saboroso, ideal para a data.

O grupo possui unidades no Rio Vermelho e Alphaville, além de delivery via iFood. Mais informações: https://pastaemcasa.com.br ou pelo instagram @pastaemcasa.

‘Experiência além da xícara’: Festival Baiano de Cafés inicia venda de ingressos para edição 2025

Evento mais aguardado do ano para os amantes de cafés especiais - e de todo universo sensorial que a bebida traz -, o Festival Baiano de Cafés 2025 já está com ingressos à venda. O festival vai ocorrer nos dias 16 e 17 de agosto, no Trapiche Barnabé, em Salvador. Disponível no Sympla, a partir desta quinta-feira (24), a entrada custa R$ 30 e o passaporte para os dois dias R$ 55. Este ano, ‘O Futuro do Café’ será o tema central do festival, com abordagens sobre a sustentabilidade, inovação, consumo, empreendedorismo e território.

Oficina gratuita de afroculinária prorroga inscrições em Salvador

As inscrições para a oficina gratuita de afroculinária podem ser realizadas presencialmente até hoje, 9, das 10h às 16h, na sede do Afoxé Olorum Baba Mi, no Pelourinho. A primeira atividade do projeto Ecos Ancestrais: Afoxés, Heranças e Tradições tem início previsto ainda neste mês de agosto. Com 20 vagas destinadas prioritariamente a mulheres negras de baixa renda tem carga horária total de 64h. A oficina terá duração de quatro meses, em formato presencial, e contará com aulas teóricas e práticas. As participantes aprenderão a origem e os fundamentos de pratos típicos como acarajé, abará, vatapá e mingaus, além de receberem kits individuais e módulos de aprendizagem para aprofundar os estudos. A oficina busca promover autonomia e formação técnica, criando uma rede de fortalecimento entre as participantes. Contato para informações: +55 71 8668-9025

