MUNDO

Garçonete ganha R$ 54 milhões em loteria, mas prêmio vira pesadelo e sequestro

Após o prêmio, vencedora enfrentou disputas judiciais, problemas fiscais e até tentativa de sequestro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

14/10/2025 - 8:02 h | Atualizada em 14/10/2025 - 8:18
O bilhete veio de cliente habitual do restaurante
Uma garçonete do Alabama, nos Estados Unidos, teve a vida transformada ao receber um bilhete de loteria como gorjeta. O bilhete acabou rendendo US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 54 milhões), mas a fortuna trouxe também uma sequência de desafios legais e pessoais para Tonda Dickerson.

O bilhete foi dado por Edward Seward, cliente habitual do restaurante, que costumava presentear os funcionários com bilhetes de loteria. Dias depois, Tonda raspou o bilhete e descobriu que havia ganhado o prêmio milionário.

A notícia rapidamente se espalhou, e colegas de trabalho entraram com um processo alegando que existia um acordo informal de que qualquer prêmio de bilhetes recebidos como gorjetas deveria ser dividido entre a equipe. Inicialmente, a Justiça do Alabama concordou com os colegas, mas Tonda recorreu à Suprema Corte do Estado, que decidiu a seu favor.

Além disso, Edward Seward também a processou, alegando que ela teria prometido comprar um caminhão para ele caso ganhasse, algo que não ocorreu. Novamente, a garçonete foi absolvida pelo tribunal.

Tonda ainda enfrentou problemas fiscais. Ao transferir o prêmio para uma empresa familiar para melhor gestão e planejamento tributário, acabou sendo processada pelo IRS e precisou pagar mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) em impostos e multas.

A saga pessoal de Dickerson continuou quando foi sequestrada pelo ex-marido, Stacy Martin, que exigia uma parte do prêmio. Ela reagiu em legítima defesa, disparando contra ele e impedindo o crime.

Após todas essas situações, Tonda optou por receber o prêmio em parcelas anuais de US$ 375 mil (cerca de R$ 2 milhões) durante 30 anos. Atualmente, ela leva uma vida discreta, longe dos holofotes da mídia.

x